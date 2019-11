Presidente CD dice feminicidios duelen, lastiman y quitan la sonrisa a mujeres

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, consideró este miércoles que los feminicidios son un problema que duele, lastima, lacera, hiere y quita la sonrisa a mujeres que gozan del más hermoso de los dones, que es dar vida.

Al pronunciar un discurso durante la conferencia “Violencia de género, una mirada desde la masculinidad”, manifestó la necesidad de educar en valores a la sociedad y desde el interior de la familia para reducir el número de víctimas a causa de la violencia.

“Este tema abruma a cada ciudadano que tiene que ser testigo a través de los medios de comunicación informaciones de muertes que duelen y hacen llorar hasta el alma a muchos que tienen que ver partir a un ser querido víctima de este grave problema de los feminicidios”, manifestó.

Dijo que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Equidad de Género, desarrolla actividades que contribuyen a la concientización de los actores que intervienen en la violencia de género, la cual tiene en lo que va de año más de 70 mujeres caídas a manos de sus parejas o exparejas.

Desde hace más de una década, destacó el legislador, la institución realiza cada año la campaña internacional “El Lazo Blanco”, orientada a hombres que se comprometen a no ejercer violencia y prevenir la misma.

De su lado, la presidenta de la Comisión Permanente de Equidad de Género, Magda Rodríguez, sostuvo que el hecho de que en un año mueren más mujeres que en otro no es lo fundamental, “siempre perdemos una de las nuestras y tenemos que poner fin a eso”.

“Sabemos que los feminicidios no son una expresión abrupta, sino el final de una vida vivida en violencia, pero tampoco son la única expresión de violencia que permite que las jóvenes y mujeres experimenten miedos en sus vidas”, afirmó.

Dijo que durante 14 años se ha discutido acerca de estrategias para superar la violencia y que son aludidas causas como el alcohol, drogas, problemas mentales o económicos, por parte de los agresores.

Sin embargo, dijo, los estudios han demostrado que las excusas aludidas no han sido decisivas para ejercer violencia.

La conferencia “Violencia de género, una mirada desde la masculinidad”, fue dictada por los doctores José Miguel Gómez y Lillian Fondeur, en el Salón de la Asamblea Nacional.

Para el Dr. Gómez la masculinidad o machismo hegemónico es un componente cultural, es aprendida y por tanto puede ser modificada.

“Entonces pienso que esa masculinidad hegemónica que nos han construido a través del paternalismo, la autoridad nos fue creando un sistema distorsionado de que los hombres teníamos que ser machos, fuertes y varoniles, que somos los proveedores y por tanto dueños de la familia. Y de ahí la construcción del sentido de pertenencia”, expresó.

Afirmó que la forma en que fueron educados desde niños los hombres y las mujeres, a ella para que sea sumisa y al él como si fuera un ser superior, han llevado a la intolerancia, violencia contra la mujer y los feminicidios.

“Cuando me siento desplazado, no querido o valorado, entonces siento que me están confrontando o desobedeciendo y entonces desde esa perspectiva es que la mayoría de los hombres arremeten contra su mujer”, explicó el doctor Gómez.

Entretanto, la Dra. Fondeur consideró que tenemos que darle ya un corte a la hemorragia de feminicidios y aclaró que existen muchas formas de matar a una mujer, como los infartos producto del maltrato, y estas muertes no aparecen en las cifras.

“La violencia tiene muchas caras, no todas llegan al feminicidio, los hombres no están acostumbrados a que los dejen. Ese varón masculino fue educado así y tenemos que cambiar esta cultura”, sostuvo.

Reveló que en lo que va de año 355 niños han quedado huérfanos producto de los feminicidios y que éstos van a replicar la misma violencia en la que han vivido.

