Presidente Cámara de Comercio RD en Beirut sobrevive a explosión

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- El CEO de la empresa Man Enterprise y presidente de la Cámara de Comercio de República Dominicana en Beirut, Thierry Abi Nader, resultó ileso de la terrible explosión que se produjo la mañana de este martes en el puerto comercial de la capital del Líbano.

Según una información publicada vía Twitter por Federico Cuello Camilo, embajador dominicano en Qatar, el mismo Abi Nader informó que había sobrevivo a la catástrofe que provocó una gran destrucción en la ciudad de Beirut.

“Afortunadamente Thierry está vivo. Fue él quien me contó sobre la explosión pocos minutos después”, tuiteó Cuello Camilo, luego de haber publicado un tuit informando sobre el deceso en la tragedia.

“Muy triste por las vidas perdidas en la explosión de hoy en Beirut. Entre los edificios destruidos, la sede de MAN Enterprise, cuyo CEO es Thierry Abi Nader, presidente de la Cámara de Comercio Dominicana. El más sentido pésame por esta lamentable tragedia”, reza un primer mensaje, tuiteado por el embajador dominicano en Qatar.

Very sad for the lives lost in the explosion today in Beirut. Among the buildings destroyed, the headquarters of MAN Enterprise, whose CEO is Thierry Abi Nader, Chairman of the Dominican Chamber of Commerce. Deepest condolences for this regrettable tragedy. pic.twitter.com/5z4zcL8d6c

— Federico Cuello (@fcuello) August 4, 2020