Presidente Abinader: “Ustedes saben que a mi no me dejan salir solo”

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK. -“Ustedes saben que a mi no me dejan salir solo”, fue la expresión del presidente de la República, Luis Abinader, tras destacar la compañía de la primera dama, Raquel Arbaje, durante el encuentro con hijos de dominicanos nacidos en New York.

Durante el encuentro, el jefe de Estado destacó que en este último año se han recibido más de 2500 solicitudes de hijos de dominicanos nacidos en la diáspora en busca de nacionalizarse, a quienes les dio la formal bienvenida como nacionales dominicanos.

Aunque le aseguró a los presentes que “nadie puede abrirles las puertas para que puedan entrar a sus propias casa”, dijo que “cuestiones formales y legales hacen que este requisito sea necesario, y en cumplimiento de ese deber por parte del Estado dominicano, mi gobierno se ha empeñado en reconocer ese derecho a los miles de descendientes de dominicanos y dominicanas que nacieron fuera de RD, pero que hoy (sábado) vamos a certificar sus pertenencias al país que todos amamos”.

Abinader expresó que ser dominicano “va más allá de portar una cédula o tener un pasaporte con nuestro Escudo Nacional, ser dominicano es sentir en nuestro corazón los colores de nuestra Bandera, es vibrar al ritmo del merengue”.

Aprovechó para agradecer a la diáspora por el apoyo dado al país mediante las remesas, las cuales dijo, han permitido sortear la pandemia generada por el Covid-19.

“Estoy aquí sencillamente para agradecer y para planificar como devolverle a todos un mejor país, un país donde ustedes puedan también cuando lo deseen regresar a vivir”.

