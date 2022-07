Presidente Abinader sobre presuntas irregularidades en “Pinta Tu Barrio”: “En este Gobierno no hay impunidad”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader reiteró este martes que en su Gobierno no hay impunidad y que como jefe de Estado no se involucra con el trabajo que realizan los diferentes organismos en contra de la corrupción.

“Este es un Gobierno que deja a sus instituciones actuar y donde no tiene que involucrarse el presidente”, dijo el mandatario al ser cuestionado sobre las presuntas irregularidades encontradas por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas en el programa Pinta Tu Barrio en Navidad, ejecutado por la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia(Propeep), que dirige Neney Cabrera.

El jefe de Estado destacó que “aquí hay una Dirección de Compras y Contrataciones que está actuando como nunca, con total independencia, hay una Contraloría que audita como nunca y hay también una Cámara de Cuentas”.

“Nosotros dejamos que sigan los procesos y al final, cuando haya una decisión definitiva nosotros sabemos actuar, eso no se hacía antes”, señaló.

Asimismo, puntualizó que “hoy, cualquier situación de irregularidad en el Gobierno sale y va a salir, mientras que ahora nos estamos enterando de las irregularidades del pasado”.

“Hoy nos enteramos de las irregularidades del Gobierno hoy, que son como ustedes las han visto que no se comparan con las del pasado, eso es un Gobierno transparente, el Gobierno transparente no es que no surgen irregularidades, van a surgir como surgen en cualquier empresa, la responsabilidad del gobierno es que actúa, en este gobierno no hay impunidad”, indicó.

Las presuntas irregularidades en el programa Pinta Tu Barrio, fueron denunciadas en el Informe con Alicia Ortega y posteriormente investigadas por Compras y Contrataciones.

Relacionado