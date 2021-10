Presidente Abinader reconoce a Osvaldo Virgil con el premio Adulto Mayor del Año

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Osvaldo Virgil, primer dominicano en accionar en el béisbol de las Grandes Ligas, fue reconocido este viernes por el presidente de la República, Luis Abinader, como “Adulto Mayor del Año”, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Persona de Edad y Día Nacional de la Persona Envejeciente.

Virgil, de 89 años, recibió la distinción en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional, de manos de mandatario, un reconocimiento que resalta a la histórica figura del deporte como una gloria del béisbol, activo y participativo.

“El Oregano”, como es conocido popularmente, fue el pionero de los jugadores dominicanos en el béisbol de las Grandes Ligas, donde debutó el 23 de septiembre de 1956, con los Gigantes de New York, iniciando el camino que han recorrido todas y cada una de las estrellas dominicanas que han accionado en esa liga de béisbol.

En el acto fue anunciado que el Gobierno otorgará una pensión solidaria en favor de 3 mil envejecientes, destacando el presidente Abinader, que su gestión ha continuado otorgando pensiones solidarias para adultos mayores de la clase más necesitada, pertenecientes al sector informal del mercado laboral, que no cotizaron o que no lograron alcanzar las requeridas, y que no cuentan con ningún otro ingreso.

Además de su longevidad, Virgil es un ejemplo de vida para todas las generaciones que conviven en la actualidad, dentro y fuera del deporte en la República Dominicana.

Relacionado