Presidente Abinader: Plazos de la JCE son fatales y el tiempo apremia

El presidente Luis Abinader está compelido a buscar la reelección presidencial, decisión que tendrá que tomar en un tiempo no muy tardío, ante los plazos fatales que impone la Junta Central Electoral (JCE) a los partidos políticos para la celebración de las elecciones de 2024.

De acuerdo al calendario de la JCE, el 2 de julio próximo inicia la campaña interna de los partidos políticos, mientras que el 17 de agosto será la entrega del listado de los precandidatos que participarán en las primarias. El 1 de octubre es el límite de la escogencia de candidatos a cargos de elección popular mediante primarias y el 29 de ese mes mediante asambleas, convenciones y encuestas.

Si la memoria no me traiciona en septiembre de 2021, el presidente Abinader dijo que en un plazo de 18 meses anunciaría si se presentaba o no a buscar la repostulación, pero como todas las fechas se cumplen, ese tiempo ya pasó. Ahora solo se espera su anuncio oficial para que los caballos del PRM y partidos aliados arranquen con buen pie.

No hay nada que impida que el jefe de Estado se presente a buscar un nuevo período presidencial, por lo que en cualquier momento Abinader anunciará su decisión en ese sentido, lo que para muchos no sería una sorpresa.

Abinader, único candidato natural que tiene el Partido Revolucionario Moderno (PRM), no tiene otra salida que presentarse a la repostulación debido que en esta organización política no hay otro aspirante que pueda salir airoso del proceso electoral venidero.

Faltando poco más de un año para la celebración de las elecciones presidenciales del 19 de mayo de 2024, el partido oficialista no correrá el riesgo de llevar otro candidato a esos comicios que no sea al presidente Abinader, a pesar que hay otros aspirantes a la Presidencia de la República, como es el caso de los dirigentes perremeístas Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque. Este último lanzó oficialmente sus aspiraciones este pasado domingo.

Todos los escenarios y mediciones que se han hecho hasta la fecha, como es el caso de las encuestas y sondeos, dan al presidente Abinader una ventaja cómoda para buscar la reelección por otro período. Pero no debemos olvidar que las encuestas son una radiografía del momento y en política 2 y 2 no son cuatro porque cualquier cosa puede suceder.

Abinader llegó al poder en medio de la pandemia del Codiv-19 y luego se inició la guerra entre Rusia y Ucrania, hechos que diezmaron la economía en el mundo, pero organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) han reconocido el buen desempeño y manejo de la economía dominicana, por lo que podemos decir que Luis ha pasado el examen con notas sobresalientes.

Ahora el reto del presidente Abinader es seguir conduciendo el barco hacia puerto seguro, pero tanto él como el PRM no se pueden dormir en sus laureles ni tampoco tomar un discurso triunfalista porque el peligro siempre asecha.

Decimos esto porque en las últimas semanas la oposición política ha arreciado su embestida contra el Gobierno e incrementado sus amarres con el objetivo de concertar alianzas y formar un frente contra el candidato presidencial del PRM, que a todas luces se vislumbra será Luis Abinader.

Aunque todavía no se ha dicho con claridad si el frente opositor que encabezaría el expresidente Leonel Fernández, por la Fuerza del Pueblo, junto a los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y otros partidos emergentes, irían aliados en la primera vuelta electoral, pero todo parece indicar que sí, ante el temor de que abinader obtenga más del 51 por ciento en esos comicios.

Pero ante esa embestida de parte de la oposición política, tampoco el PRM ni tonto ni perezoso se ha quedado atrás y ha comenzado a armar su “carpintería” y hacer sus negociaciones y amarres con por lo menos 15 partidos emergentes que apoyan la reelección y la obra del gobierno del presidente Abinader.

Entre ese grupo de partidos emergentes que apoyan la repostulación de Abinader figuran el PRI, UDC, PRSD, PCR, MODA, PNVC, PAL, PV, PHD, APD, DXC, PPC y País Posible, pero también el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) ha dado señales claras de que también se montará en el carro de la reelección.

También en los últimos días han salido a la palestra pública varios núcleos de profesionales, movimientos y agrupaciones de la sociedad civil que apoyan la reelección del presidente Abinader por cuatro años más.

Presidente Luis Abinader los días cuentan y el tiempo apremia. No hay marcha atrás.

POR ABRAHAN MONTERO

Relacionado