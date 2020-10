Presidente Abinader pide al pueblo dominicano participar en discusión de Presupuesto

El Nuevo Diario, Santo Domingo.-El presidente de la República, Luis Abinader, invitó este sábado al pueblo dominicano para que asista al Congreso Nacional durante los tres meses que se llevaran a cabo las discusiones relacionadas con el Presupuesto.

“Yo le pido al pueblo dominicano que, en estos tres meses que vamos a discutir el presupuesto, acuda al congreso o participe a través de otros organismos, para que juntos podamos consensuar el presupuesto que necesita nuestro país”, dijo el mandatario mediante una publicación en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, Abinader aseguró que el país vive la crisis sanitaria y económica más grande de los últimos 50 años y que al llegar al Gobierno no encontró nada para enfrentarla.

Asimismo el jefe de Estado destacó que el objetivo de su gestión es que el 4% para la Educación se invierta correctamente para empezar el año escolar, con la finalidad de eliminar la brecha digital y que cada joven, sin importar su nivel económico, pueda recibir clases de manera virtual.

De igual forma explicó a través de la red social antes mencionada, que su Gobierno está trabajando para mejorar la seguridad ciudadana, razón por la cual se ha incluido en el presupuesto del año próximo un aumento al salario de los policías, para así poder lograr una real Reforma Policial.

“Nuestro Gobierno tiene el compromiso de mejorar la calidad de la salud dominicana, por eso, proponemos un aumento en el presupuesto de @SaludPublicaRD y así terminar más de 11 hospitales que se han iniciado, y mejorar los salarios de los médicos, enfermeras y bioanalistas”, añadió el mandatario.

Aclaró que el anteproyecto de presupuesto presentado será discutido con toda la nación, precisando que si hay impuestos que no proceden, no serán aplicados.

