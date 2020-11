Presidente Abinader: “No he pensado en reelección”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El mandatario de la República, Luis Abinader, afirmó este miércoles que en lo que lleva de gestión, nunca ha pensado en la reelección, y aseguró que está concentrado en cumplir sus promesas para el bien del país.

En ese sentido, dijo que habla con “sinceridad” y no con la “hipocresía” de algunos políticos, que dicen una cosa y terminan haciendo otra.

“Yo les digo sinceramente que yo no he pensado un solo día, en estos 101 días, en reelección”, declaró al ser entrevistado por periodistas del Grupo de Comunicaciones Corripio, con motivo de sus primeros cien días al frente del Estado.

Allí recordó que la Constitución permite la reelección, pero reafirmó que está empeñado en cumplir sus promesas y hacer un buen Gobierno, y dijo que después “las circunstancias y el momento dirán” si él va o no va.

Abinader expresó que propondrá una reforma constitucional para que no se pueda tocar la Constitución solo por el tema de la reelección, y para que también sea incluida la independencia del Ministerio Público.

Las parturientas haitianas

El mandatario definió como un “grave problema” el de las parturientas haitianas que vienen a parir aquí, lo cual es “prácticamente insostenible”. Empero, dijo que reconoce la sensibilidad humana que despiertan esas mujeres.

“La salud dominicana no puede y no soporta la cantidad de mujeres haitianas, que entendemos -y desde el punto de vista humano nos conduele-, somos un país también que necesitamos ayuda, y no podemos echarnos arriba a Haití”, manifestó.

Apuntó que están trabajando con Haití y la comunidad internacional para combatir la problemática, que implica una gran carga para la República Dominicana.

En otro tema relacionado con Haití, informó que una delegación dominicana fue recientemente a ese país, y que el presidente Jovenel Moïse derogó el cobro de una especie de impuesto que se le estaban cobrando a las mercancías dominicanas.

De paso, prometió que en las próximas semanas o meses ofrecerán más detalles al respecto.

Un nuevo Estado

El gobernante sostuvo que habrá tres oleadas de reformas institucionales, que ya comenzaron con la eliminación de instituciones y seguirán con otras dos, a través de un consenso que se hará en el Consejo Económico y Social.

Ese rediseño institucional incluye la eliminación del llamado “barrilito”, o fondos especiales que reciben legisladores, y estos deben recibir “ingresos razonables y transparentes”.

Además, destacó que encontró muchas “botellas” en la nómina pública, con personas que incluso cobraban por otros.

En otra línea, manifestó que una gran parte de perremeístas ya han sido empleados; pero subrayó que el Estado no es un “botín político”, por lo que los perremeístas deben rendir una labor con transparencia.

El despegue de Pedernales

El presidente informó que se hará una alianza público-privada, y que el Gobierno aportará la tierra y el sector privado pondrá el capital para desarrollar Pedernales. El fideicomiso tendrá, en su primer momento, 800 millones de dólares (400 de capital y 400 de deuda).-