Presidente Abinader: “No hay nada que ocultar en este gobierno”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El presidente Luis Abinader aseguró este martes que “no hay nada que ocultar en este gobierno”.

El mandatario se expresó durante la apertura del Diálogo Regional de Políticas sobre Transparencia e Integridad, donde destacó la integridad como el valor central de un gobierno.

Dijo “hace más de un año tuve que asumir el gobierno de nuestro país en una de las peores condiciones posibles en medio de una pandemia global y con unas instituciones afectadas por su credibilidad”.

“Por experiencia sabemos ahora que la pandemia puso a prueba todas las arquitecturas funcionales de gobernanzas propias. Garantizar servicios y derechos, proveer ayudas y establecer prioridades requerían de unas instituciones de calidad que transmitieran en la ciudadanía confianza”, agregó.

Indicó que no ha sido fácil “pues en este mundo global el principio de adaptación es muy rápido y las demandas de los ciudadanos son casi instantáneas. No hay gobierno serio que no aborde esta cuestión desde tres puntos claves que quiero destacar”.

Entre los puntos claves, mencionó la credibilidad, las buenas prácticas y los objetivos claros y definidos.

“Estos tres puntos que les señalo los considero claves para poder avanzar hacia una gobernanza de calidad”, señaló el presidente.

Enfatizó que se debe luchar por el control interno del Estado mediante auditorías y crear mecanismos de control ciudadano para que estos se involucren en la actividad cotidiana de las instituciones.

“Si conseguimos conjugar todos estos elementos la credibilidad en las instituciones aumentará exponencialmente y sus actuaciones serán mejor respaldadas por la ciudadanía”, añadió.

En cuanto a las buenas prácticas, refirió que es necesario discutir e implementar “métodos que nos permitan ser más eficientes en nuestro trabajo y que a la vez podamos ser más transparentes”.

El mandatario dijo que “en el caso de RD, hemos propuesto a través de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental numerosos proyectos que vinculan a todos los estamentos del gobierno”.

Indicó que un buen ejemplo de esto es el portal de transparencia, donde cualquiera puede acceder a la información del gasto público, licitaciones y planes.

Destacó que es “un proceso inminente en todo el planeta” la transformación digital, para entre otras cosas, alcanzar una recuperación de la pandemia de la COVID-19.

El evento

En el evento, destacaron que República Dominicana está definiendo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los detalles de un programa de inversiones para adelantar reformas que ayudarán al país a fortalecer y consolidar mecanismos de integridad en el sistema de contratación pública.

Asimismo, explicaron que también ayudará a reforzar el control interno, fomentar el gobierno abierto y la ética pública, y apoyar la implementación de políticas de transparencia en el gasto público.

De su lado, el gerente general del BID, Invest James P. Scriven, destacó que el país y esa entidad buscan promover una mayor participación ciudadana en el control del gasto público.

Explicó que el apoyo financiero y técnico de esa entidad busca impulsar la agenda de integridad y transparencia del país.

“Este proyecto muestra nuestro compromiso con la transparencia e integridad en América Latina y el Caribe al ser esta un elemento clave para promover la recuperación económica sostenible e inclusiva en la postpandemia dentro de nuestra estrategia Visible 2025”, expresó.

Asimismo, destacó el compromiso del BID para apoyar a sus países miembros.

Relacionado