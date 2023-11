Presidente Abinader inaugura Centro CAID en SDE construido por el MOPC

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader, junto al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC, Deligne Ascención, inauguró este sábado, el Centro de Atención integral a la Discapacidad (CAID) de Santo Domingo Este.

Previo al corte de la cinta que dejó en funcionamiento el espacio para atender las necesidades de los niños de condiciones Especiales en esa demarcación, el presidente Luis Abinader destacó la importancia que tiene la apertura de este centro para los familiares con personas que presentan algún tipo de discapacidad, así se indicó mediante una nota de prensa.

«Una gran obra que yo sé que muchas familias de Santo Domingo Este lo están esperando, aunque tuvimos dificultades para terminarla, obras como estas, que son iniciativas muy positivas no importa que vengan de pasados gobiernos, en este caso, de la ex primera dama a doña Candy de Medina, nosotros la continuamos, como lo hemos hecho en otros casos y no solamente las estamos siguiendo, sino que también, las estamos expandiendo para que pueda llegar a una mayor población.

Infraestructuras como estas para que puedan ayudar a tantas familias que las necesiten» dijo el mandatario.

El presidente aprovechó el escenario para informar la creación de nuevas unidades regionales que servirán de apoyo a estos Centros de Atención a la Discapacidad.

«Desde hace ya varios años nos hemos reunido para ver cómo podemos extender el servicio del CAID e identificamos varios inmuebles del gobierno que se pudiesen y se han podido ir adaptando para este trabajo, por lo que puedo anunciar aquí que para el primer trimestre del próximo año vamos a dar apertura a unas nuevas unidades que hemos denominado Unidades de intervención Terapéutica Territorial(UITT), que son más pequeñas que esta, que son bastante importantes, pero que van a tener lo suficiente para atender y si se quiere referir en algunos casos ya más graves a las localidad de Santo Domingo Este o del Oeste o de Santiago o de San Juan», dijo el presidente Abinader.

Aseguró que estas nuevas unidades estarán al servicio de los más necesitados en todo el territorio nacional.

Declaraciones del ministro de Obras Públicas

De su lado, el ministro Deligne Ascención refirió que la terminación de este Centro de Atención integral a la Discapacidad (CAID) ha sido uno de los mayores desvelos del presidente Luis Abinader, pero, sobre todo, de la primera dama Raquel Arbaje de Abinader y de su propia esposa Lucía Vásquez, quienes siempre se han mantenido dando seguimiento a los procesos de avance de la construcción en cada una de sus etapas.

Sostuvo que las edificaciones hoy inauguradas han sido diseñadas considerando especificaciones técnicas y el equipamiento necesario en todos sus espacios para la instalación y funcionamiento del CAID, que dará servicios a los ciudadanos residentes en Santo Domingo Este, quienes hasta ahora han carecido de una cobertura de acceso gratuito para brindar atención integral de alta calidad a los niños y niñas de esta populosa comunidad.



“Debido a los nudos legales y la débil planificación en la elaboración de los contratos heredados de la administración anterior, con el cambio de gobierno nos encontramos con la situación de que los contratistas estaban agotados en términos económicos y con dificultades para poder incorporar a los contratos, con partidas que no habían sido originalmente incluidas en los presupuestos, pero que eran indispensables en algunos casos, para poder terminar unas instalaciones adecuadas, bien equipadas y con todas las facilidades para su buen uso y funcionamiento», afirmó el ministro.

El funcionario aseguró que después de múltiples esfuerzos por parte de los técnicos. los contratistas y las propias autoridades involucradas, hoy podemos dar este paso de avance en la inauguración del Centro, con la satisfacción de ver cumplida una obra que transforma la vida de cientos de familias en toda la zona oriental de Santo Domingo.

“El proyecto radica en la construcción de un conjunto de edificaciones ejecutadas con una inversión de 631 millones de pesos. Los trabajos han consistido en la construcción del módulo principal y del edificio A, con una extensión de 5,813 metros cuadrados y 1,079, respectivamente, más unos 4,300 metros de vías de acceso y parqueos», expuso Deligne Ascención.

Afirmó que uno de los aspectos colaterales más importantes en la construcción del CAID ha sido la solución a un serio problema de drenaje que provocaba la conformación de una laguna en los frentes del Megacentro y la habilitación de una solución técnica relacionada con las perforaciones que debían hacerse sin afectar la línea 2 del Metro de Santo Domingo que transcurre justo debajo.

“Igual que en todas las sedes regionales, actualmente en funcionamiento en diferentes CAID, en estas nuevas instalaciones se ofrecerán servicios en una diversidad de actividades, con un personal altamente capacitado, compuesto por médicos, terapeutas, psicólogos y especialistas en discapacidad y ofrecer un servicio integral de calidad en la evaluación, diagnóstico y proceso terapéutico de los niños de 0-12 años con trastorno del espectro autista, síndrome de Down y parálisis cerebral.” afirmó

Aseguró que estas instalaciones resuelven un problema familiar de vital importancia para los residentes en esta zona Este del Gran Santo Domingo.

“Hasta la terminación de este CAID, estaba operando solamente una instalación similar en la avenida Luperón, donde debían ser trasladados los niños desde el otro extremo de la ciudad y como consecuencia del retraso en la terminación de esta obra, ese CAID estaba desbordado, con una lista de espera de más de 800 niños, y en muchos casos, las familias esperaban hasta tres años para recibir los servicios necesarios, como terapia del habla, ocupacional, habilidades sociales y música», dijo el funcionario.

Deligne agradeció a los contratistas Yunes y Milomar por la contribución realizada con sus equipos técnicos y a los ingenieros supervisores y personal de especializado del Ministerio de Obras Públicas, que han tenido la voluntad y realizado el esfuerzo de superar los escollos constructivos, legales y financieros necesarios para terminar esta magnífica obra.

“ Hoy podemos afirmar, que los padres de cientos de niños y niñas de esta vasta región ya están asistiendo al CAID, donde podrán alcanzar las competencias necesarias para su incorporación a la vida social en plenitud de sus posibilidades” terminó diciendo Ascención Burgos.

Al la actividad encabezada por el presidente Abinader, asistieron Henry Rosado Polanco, director Nacional del Caid, Antonio Taveras Guzmán, senador de la provincia, Altagracia Julia Drullart, gobernadora, el alcalde del municipio SDE, Manuel Jiménez, la Superintendente de Seguros, Josefa Castillo, los viceministros Mélito Santana, Roberto Herrera, Ángel Tejeda, la señora Lucía Vázquez de Ascención, el pastor Dío Astacio presidente, del Consejo de Gestión Presidencial y los Contratistas Henry Rodríguez y Marcello Martínez.