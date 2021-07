Presidente Abinader hablará hoy de transformación y profesionalización de la PN

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader encabezará este lunes una rueda de prensa para hablar de los avances en la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, como parte de la reforma policial.

El Mandatario tendrá un encuentro con la prensa en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional a las 11:00 de la mañana.

En abril pasado, Abinader mediante el decreto 211-21, juramentó a los miembros del grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, y aseguró que llegó al Gobierno para cambiar las cosas de manera radical y para siempre.

En aquel entonces, advirtió que para la transformación de la Policía Nacional están preparados y determinados para no parar y concluir ese cambio, “cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste”.

“También reconozco que es posible que en este proceso de trasformación encontremos obstáculos y dificultades y más aún, les quiero advertir que la situación podría empeorar antes incluso de empezar a mejorar. Nos jugamos mucho y hay muchos intereses en juego”, precisó el jefe de Estado.

Los 21 miembros de la comisión

Servio Tulio Castaños, quien lo preside, Radhamés García, Juan Ramírez, Bautista López García, Rosalía Sosa, Pedro Brache, Celso Juan Marranzini, Ricardo Nieves, José Luis Mendoza, Osvaldo Santana, Monseñor Francisco Ozoria y Fidel Lorenzo.

Además, Mu-Kien Sang Ben, Héctor Guerrero Heredia, Carlos Manuel Estrella, Jorge Antonio López Hilario, Fausto Mejía, Francisco José Torres, Carolina Santana y Manuel María Mercedes.

Funciones grupo de trabajo

El decreto 211-21 establece que los miembros de este grupo de trabajo lo harán mediante servicio honorífico y tendrán un plazo de 1 año para la realización de sus objetivos.

Precisa también que el grupo de trabajo queda bajo la dependencia funcional del Ministerio de Interior y Policía y que se constituye con el objetivo de elaborar y recomendar políticas públicas enfocadas en la reforma legal, institucional, operativa y funcional de la Policía Nacional.

Del mismo modo, establece que algunos de los objetivos serán: sugerir las características deseables en el perfil de los nuevos miembros.

