Presidente Abinader, gobierne con su gente

El presidente Luis Abinader debe gobernar para todos los dominicanos, pero debe trabajar con su gente, los que lo ayudaron a ganar.

Cuando hablo de las personas que lo ayudaron a ganar, no me refiero a los que simplemente votaron por él, me refiero a esos dirigentes que fueron ente multiplicadores y estuvieron desde que Luis perdió en el 2016, integrado a su campaña con miras a que en el 2020 las cosas fueran distintas.

Me refiero a esos compañeros que salían a dar la cara y a defender la imagen de Luis Abinader y del PRM cuando los peledeístas inicuos trataban de empañarlo con campaña sucia y negativa.

Esos peledeístas que ayer odiaban, atacaban y decían todo tipo de sandeces del presidente Abinader, hoy se venden como perremeístas y luisistas para retener su puesto, cosa que no debe pasar.

Hago un llamado al presidente a que le de la oportunidad a la base del PRM, si queremos un cambio, debemos de empezar cambiando a esos verdugos que estuvieron por 16 años burlándose del pueblo.

Yo no me puedo quejar, en mi caso las oportunidades han sobrado y si hoy no soy parte del gobierno ha sido por situaciones adversas ajena a nuestra voluntad, pero no todos han corrido con la misma suerte.

El miedo échenlo a un lado, que critiquen y hablen lo que quieran hablar, pero gobierne con su gente señor presidente.

Posdata:

Quiero felicitar a 5 funcionarios que le han respondido a la base del PRM, debe existir más, pero de esos es que tengo conocimiento, así que puede poner el nombre del que usted entienda ha resuelto

1- Roberto Fulcar (Ministro de Educación)

2-Juan Rosa(Director de Jubilaciones y Pensiones)

3-Rafael Salazar(admimistrador EGHEID)

4-Saturnino Silva(Director del INAFOCAM)

5-Franklin García Fermín(Ministro de la MESCYT)