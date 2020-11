Presidente Abinader felicita a Joe Biden y Kamala Harris por su victoria en elecciones EE.UU.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader felicitó este sábado a Joe Biden y Kamala Harris por su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

“Felicitaciones al presidente electo Joe Biden y a la vicepresidente electa, Kamala Harris, la primera mujer en lograr ese cargo en los Estados Unidos. Compartimos los mismos valores democráticos que los que tienen en Estados Unidos. Esperamos fortalecer nuestras relaciones políticas económicas y culturales”, escribió Abinader en su cuenta de Twitter.

Congratulations to US president-elect @JoeBiden and to vicepresident-elect @KamalaHarris the first woman to hold that office in the US. We share the same democratic values as those held by the US. We look forward to strengthening our political, economic and cultural partnership.

