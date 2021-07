Presidente Abinader: “El que impone su criterio no es líder. El líder decide por consenso e interés nacional”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “El que impone su criterio no es líder. El líder es el que hace las decisiones por consenso y por el interés nacional”, comentó de paso el presidente Luis Abinader, cuando encabezaba este martes las primeras evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a aspirantes a jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE).

El Mandatario lanzó su comentario cuando se le preguntaba a un postulante sobre la armonía que debe reinar en un tribunal colegiado.

Ygnacio Pascual Camacho, juez interpelado que tiene 23 años en el Poder Judicial y quiere ser magistrado del TSE, respondió a la pregunta que le hicieron diciendo: “El que está al frente de un conglomerado no puede generar conflicto permanente con los otros, porque tiene que estar lidiando el conflicto de los otros. Yo aplico eso en mi tribunal, yo me comporto como un líder, no para imponer su criterio, sino para que otros puedan confiar para solucionar los problemas”.

Eliminación de suplentes TSE

Refiriéndose a la posible eliminación de los suplente del TSE, el magistrado Camacho apuntó que “ellos pocas veces participan, cumplen su rol, puesto que solo se necesitan tres de los cinco jueces titulares para formar quórum y sesionar”.

Sin embargo, señaló que los legisladores son los facultados para eliminar a los suplentes.

