Presidente Abinader: "El principal interés de este gobierno es crear empleos".

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO- El presidente Luis Abinader dijo este jueves que el principal interés de su gobierno es crear empleos para la gente, y de calidad para todos los dominicanos”.

Durante su discurso en el recorrido realizado a la obra de World Trade Center Santo Domingo y la expansión de BlueMall, el jefe de Estado indicó que “este es un gobierno que cree en el desarrollo empresarial y en la creación de empleos, porque si no hay nuevas empresas, si no hay nuevos comercios pues no se crean empleos”.

En cuanto al turismo, destacó que el mes de septiembre “ha sido el mejor mes de septiembre en la historia de República Dominicana”.

“En octubre vamos por encima a octubre del 2019, o sea, que la recuperación del turismo en el país es una realidad”, expresó.

Abinader señaló que “en la próxima temporada alta es posible que sea, si no la mejor, la segunda mejor temporada en toda la historia de nuestro país”.

Aseguró que “hace más de un año, cuando llegué al gobierno, les dije este es el momento se invertir en la República Dominicana”.

Pidió a los presentes que “confíen en este país, confíen en la República Dominicana. Obviamente tenemos las dificultades de que como consecuencia del covid-19 y lo que ha provocado las distorsiones de la logística, del transporte, del encarecimiento en todo el mundo”.

Tras destacar que la economía del país crecerá, aseguró que los problemas anteriormente mencionados serán resueltos.

“Hay quienes consideran que podríamos crecer hasta un 12%”, agregó el jefe de Estado sobre la economía dominicana.

