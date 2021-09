Presidente Abinader dice tomará medidas para proteger el país ante situación de Haití

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -A su llegada al país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, el presidente Luis Abinader expresó que la situación de la República de Haití se está convirtiendo en un problema regional.

El mandatario dijo estar a espera de que la comunidad internacional actúe, pero que hasta “mientras tanto vamos a tomar todas las medidas para proteger nuestro país”.

Puso de ejemplo la situación de la frontera entre México y Estados Unidos, y destacó que “ahora hay unos 19 mil haitianos también en Panamá”, por lo que considera que es “una situación que la comunidad internacional ya no puede esperar más”.

El jefe de Estado agregó que eso fue lo que quiso resaltar ante la ONU para “alertar a la comunidad internacional de que ya no es momento de esperar, ya no es momento de discurso, no es momento de análisis, de talleres, es momento de actuar en relación con esa crisis que hay en ese vecino país”.

Asimismo, pasó revista a su agenda en la ciudad de Nueva York, señalando que sostuvo “muchas reuniones con las naciones unidas, desde el secretario general, el presidente, también con varias naciones con sus presidentes. Sostuvimos relaciones bilaterales e hicimos varios acuerdos, especialmente con Panamá y con la República Costa Rica, para actuar de manera conjunta con una serie de decisiones de política exterior”.

Dijo que “fueron seis días muy intensos, muy productivos, tanto para la diáspora dominicana”, como para el país.

El jefe de Estado y sus acompañantes regresaron en viajes comerciales por el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

Durante su visita a Nueva York, el jefe de Estado se reunió con el secretario general de la ONU, António Guterres, en la sede del organismo multilateral, donde asistieron, además, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y el embajador de la Misión Permanente de la República Dominicana en la ONU, José Blanco.

También se reunió con el presidente de la Asamblea General de la ONU, Abdulla Shahid, con quien conversó sobre diversos temas de interés para la región.

En su estadía en Nueva York el gobernante también sostuvo encuentros, con los presidentes de Guatemala, Alejandro Giammattei; de Ecuador, Guillermo Lasso; Panamá, Laurentino Cortizo y de Costa Rica, Carlos Alvarado.

Además, con el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), David Beasley y con la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena.

