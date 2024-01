Presidente Abinader confiesa no es el mejor ejemplo en cuanto a llevar un régimen saludable

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader confesó este lunes, que él no es el mejor ejemplo de una persona que lleve un régimen saludable.

El mandatario habló del tema en LA Semanal con la Prensa, en donde anunció que a partir del mes de febrero de este año dará medicamentos gratis a los pacientes hipertensos y diabéticos mayores 45 años, que pertenezcan al seguro SeNaSa subsidiado.

El gobernante expresó que a él le falta hacer ejercicios, pero aseguró que se siente muy bien y tiene mucha energía.

«Yo no soy el mejor ejemplo de llevar el mejor régimen. Me faltan algunas, por ejemplo, debo hacer ejercicios, hablando ya del plan de salud», dijo.

«Pero yo nunca he fumado, nunca he ingerido el alcohol social y llevo en términos generales una vida saludable», agregó.

«Yo me siento muy bien de salud, me siento perfectamente. Yo me tomo mis víctaminas todos los días, una serie de víctaminas (…) sugeridas hace algún tiempo por médico especialista en nutrición y yo tengo energía, tengo bastante energía. La parte débil nuestra es que tengo que hacer ejercicios», sostuvo.