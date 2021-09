Presidente Abinader asegura que el gasto en inversión es menor porque no se roba

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader afirmó este sábado que el gasto en inversión es menor en su Gobierno porque no se roba, lo que permite hacer “mucho más con mucho menos”.

“Dicen no veo la ejecución en los gastos de inversión. Eso es porque hacemos mucho más con mucho menos. Porque aquí no hay robo en este Gobierno y donde lo hay, lo paramos. Puede haber corrupción, pero no hay impunidad. Porque el dinero del pueblo es sagrado y más en esta crisis”, dijo Abinader.

Abinader hizo estas declaraciones en un discurso en Dajabón, provincia en la que entregó este sábado una serie de obras de irrigación y una carretera, que suman más de 130 millones de pesos en inversión.

Una de esas obras es una planta potabilizadora y un depósito regulador del acueducto de Partido-La Gorra, en Dajabón, con una inversión de 63.7 millones de pesos.

También figura la carretera Dajabón-Loma de Cabrera, un tramo de 20 kilómetros que ha supuesto una inversión de 63.9 millones de pesos.

Además, se dejó en funcionamiento la interconexión del canal Juan Calvo y la presa La Piña, una obra que inauguró el presidente Danilo Medina en sus últimos días de Gobierno.

