Presidente Abinader anuncia medidas beneficiarán comunidad dominicana en el exterior

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El presidente Luis Abinader anunció la noche de este sábado que ya no hay discusión con los 10 dólares (el cobro a los dominicanos que visitan el país) porque eso no se le debe aplicar, el problema es la metodología de la forma en que se le quite a los que estén allá y ya venimos con propuestas para decirle que se quitará.

Al mismo tiempo, en la reforma fiscal, porque es por ley, los impuestos que están en los tickets aéreos son contraproducente porque mientras más gente viaja a la RD y vayan a tener más días en un hotel van a pagar más impuestos y tendremos más ingresos fiscales, y esa es otra reforma que vamos hacer también.

El congresista Adriano Espaillat lo había solicitado minutos antes del anuncio del mandatario, durante el encuentro que le organizara con la asistencia de más de 1,300 dominicanos, en el Teatro United Palace durante la “Primera Agenda Integral de Cooperación y Desarrollo de la Diáspora Dominico Americana & Gobierno de la RD”.

Abinader proclamó durante su discurso “yo quiero hacer justicia con los dominicanos de la diáspora, al mejorar la calidad de vida y la institucionalidad de nuestro país, ayudamos bastantes, pero tenemos que irnos a medidas más directa”.

“Y como somos una persona de acción, tomamos decisiones y no estamos esperando, mencionando ni prometiendo porque ya no prometemos porque estamos en el gobierno”.

El próximo martes cuando trabajemos en el Consejo de Gobierno, vamos a formar junto a las comisiones que han trabajado junto a ustedes y otras comisiones también, que le vamos a dar apertura de otros sectores de la comunidad y con el gobierno, para que esas medidas que están ahí, les damos un plazo de 3 meses para su implementación y para la manera en que se va a realizar”, dijo.

Asimismo, asistió más de una decena de funcionarios electos quisqueyano en la Gran Manzana de origen dominicanos, entre ellos los diputados del PRM por la circunscripción 1 en USA.

A parte del congresista Espaillat, hablaron en el acto la embajadora de la RD en EUA, Sonia Guzmán; el senador federal por NY, Charles Schumer; y el vicegobernador, Brian A. Benjamín, entre otros.

