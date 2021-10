Presidente Abinader aconseja a los dominicanos no ir a Haití por crisis

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader, aconsejó este domingo a sus compatriotas no viajar a Haití, debido a la falta de seguridad en el vecino país, que atraviesa una de las oleadas de violencia más graves de los últimos tiempos.

“Hemos advertido a los dominicanos que no vayan a Haití, que no hay seguridad, no vayan”, dijo el gobernante a la prensa.

La República Dominicana ha reforzado la frontera que comparte con Haití “para que no pase la violencia, y no ha pasado”, aseguró Abinader, quien subrayó que se mantiene en contacto “con la comunidad internacional” respecto a los acontecimientos en esa nación.

Con relación a dos camioneros dominicanos secuestrados recientemente en ese país, Abinader subrayó que el Gobierno está en coordinación con las autoridades consulares del país en Haití con el objetivo de lograr la liberación de ambos hombres.

En Haití, sumergido en una grave crisis política y social, se han reportado este año 455 secuestros, la mayoría perpetrados en la capital, Puerto Príncipe, siendo la mayor parte de las víctimas ciudadanos haitianos.

El aumento de los secuestros se produce en un contexto de violencia callejera en Puerto Príncipe y sus alrededores relacionada con las pandillas.

El último secuestro que ha trascendido es el de 17 personas, un grupo de misioneros norteamericanos y sus familias, que fueron raptadas el 16 de octubre cuando regresaban de un orfanato a las afueras de la capital, suceso que aparentemente desencadenó la renuncia del jefe de la Policía Nacional, Léon Charles.

Aunque no se han ofrecido informaciones oficiales sobre el caso, fuentes del Ejecutivo han confirmado a medios que la banda 400 Mawozo los retiene y pide un rescate de 17 millones de dólares por el grupo.