Presidenta del partido Poder Ciudadano no descarta alianza para elecciones 2024

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En momentos en que los partidos políticos ultiman detalles para iniciar la precampaña electoral de cara a las elecciones municipales y presidenciales del año 2024, la presidenta del partido Poder Ciudadano, Lizamavel Collado Vargas, no descartó que esa organización realice alianzas con otros partidos.

Así lo aseguró al ser entrevistada por los talentos del programa Contacto 360, espacio donde manifestó que su compromiso es defender los ideales de trabajar a favor del colectivo.

Entiende que “la política se trata de tender puentes, romper con ese fomento al odio, de hacer alianzas, de consensuar porque los problemas del país son de todos porque sin importar el partido que llegue al poder va a gobernar para todos”, dijo.

Indicó que, aunque son personas que tienen la posibilidad de salir del país y radicarse, invertir y llevar a sus hijos a otras naciones, prefieren estar aquí porque creen en este país y entiende que con voluntad política se pueden transformar las cosas que están mal.

Asimismo hizo referencia que, aunque ahora no lo tiene contemplado, más adelante no descarta aspirar a una posición electiva al asegurar que el que está en el mundo de la política no se puede cerrar tajantemente y siempre debe estar abierto a las posibilidades.

Collado Vargas, figura que tiene 23 años en la actividad política, apuesta a una nueva de hacer política donde la gente se sienta representada.

