Presidenta del Congreso de Perú denuncia que es víctima de amenazas de muerte

EL NUEVO DIARIO, LIMA.- La presidenta del Congreso de Perú, María del Carmen Alva, denunció este miércoles que fue amenazada de muerte mediante mensajes de texto en los que se le exige que renuncie al cargo.

Antes del inicio de la sesión plenaria del Parlamento, Alva emitió un pronunciamiento en el que afirmó que recibió “una cobarde amenaza mediante la aplicación de WhatsApp”, que fue enviada al teléfono de una de sus hijas desde “un número con código de otro país”.

“Quiero denunciar esto hecho y comunicarlo a la representación nacional y la prensa. No podemos permitir que esto tenga espacio”, sostuvo.

La presidenta del Congreso, que permanecerá en el cargo hasta el próximo 8 de julio ante la ampliación de la actual legislatura, añadió que en los últimos días también ha “sido víctima de audios manipulados y ya venía recibiendo amenazas sobre su difusión, amenazas que no solo llegaban desde fuera del Poder Legislativo sino también registradas desde dentro del Congreso”.

“Ahora ya no son audios manipulados, es concretamente una amenaza que pide mi renuncia, mencionando el lugar donde resido”, detalló.

Aludió de esa manera, a dos audios difundidos la semana pasada en redes sociales en los que habla sobre la posible destitución del presidente Pedro Castillo, con el que mantiene un abierto enfrentamiento político y asegura que las Fuerzas Armadas apoyan al Congreso en la pugna que sostiene con el Ejecutivo.

Aunque la presidenta del Congreso confirmó la autenticidad de ambos audios, señaló que había sido víctima de espionaje y días después anunció que iba a denunciar ante la Justicia “a los que resulten responsables” de esas grabaciones.

Este miércoles, tras manifestar su indignación por las amenazas de muerte, agregó que no va “a permitir que se metan” con su familia y se preguntó si la atacan “¿por ser una mujer honesta que siempre ha actuado con rectitud?”.

“Si el objetivo es amedrentarme, les digo que no me van a doblegar, soy una mujer de principios, que pertenece a un partido que siempre ha estado del lado de la democracia. Ante los ataques políticos, aquí me tienen, pero las amenazas las voy a denunciar porque son bajezas que solo las usan los delincuentes”, concluyó.

Luego de dar esta información, legisladores de diferentes partidos se solidarizaron con la presidenta del Congreso, que milita en el partido centroderechista Acción Popular(AP) y pidieron que se investiguen las amenazas.

