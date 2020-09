Presidenta del CONANI: El sistema de la niñez estuvo 16 años muy abandonado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Paula Disla Acosta, aseguró que en el sistema de los niños no es bueno “tirar mucha piedra” porque es un régimen que por 16 años estuvo muy abandonado, por lo que definió la situación es como si se esforzaron para hacer una ley y luego cierran ese libro, por lo que ahora en su administración se está reabriendo.

Disla Acosta, quien fue parte del equipo que realizó en el país las transformaciones legales en el marco de niños, niñas y adolescentes y que por el tema artístico arropa mucho los aspectos técnicos con los que se puede hacer trayectoria, se define como una activista del sistema de niñez más que una funcionaria.

Igualmente, entiende que más que denunciar alguna corrupción financiera y administrativa que pudiera venir, denunciar justamente el abandono, la indolencia de dejar a los niños y a la familia sola, ver como todavía que el Conani tiene la imagen de quien quita niños y que no es así, que esa entidad une a la familia, pero que así fue que durante 16 años se generó una cultura y una promoción equivocada de lo que es un servicio de protección infantil.

Recordó que el Conani es el organismo rector de la protección infantil y eso significa que es el único responsable de todo lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes y puso como ejemplo que dentro de esas distorsiones que hacen que esa entidad no se vea como rectora es que las demás instituciones le pidan ayuda al Conani, cuando es esta que tiene que pedir ayuda y velar porque esas dependencias gubernamentales cumplan con su rol a favor de los niños, niñas y adolescentes.

Durante su intervención en un programa de televisión local, citó lo que ella definió como los escandalosos temas del matrimonio infantil, el embarazo en las adolescentes y los niños en situación de calle, para los cuales tiene como objetivo reunificar esos programas para darle el carácter que amerita.

En ese sentido la principal ejecutiva del CONANI considera que tener una madrina en el Poder Ejecutivo tan importante y tan sensible como la primera dama, Raquel Arbaje, viene como un paquete bendecido para su gestión, y visualiza el apoyo de esta como una garantía de que las cosas se realicen, que no existan trabas, para lograr la apertura de las puertas de las demás instituciones gubernamentales y que la recuperación de la rectoría se alcance con un apoyo mayor.

Aseguró que los temas de los hogares de pasos y niños en situación de calle, son tema de vital importancia para la primera dama Raquel Arbaje, los cuales trabajan en conjunto, no desde el escritorio, como ella quiere dejar claro, si no desde el terreno.

Asimismo, dijo que es una obligación del Conani involucrarse en los temas legales en discusión en la actualidad y expresa que es parte del deber que se ha perdido, que ya esa entidad no se ve en esos roles, y se pregunta cómo hacerlo sin pasarle por encima a la entidad que le toque, que esos son temas de la Procuraduría General de la República que también tiene un equipo formidable, lo que hace ese Consejo Nacional en esos casos es ayudar, explicando la forma en que los roles institucionales se pierden, por lo que a su juicio lo que procede es unificarse y lograr respuesta.

Paula Disla Acosta expresa con certeza que los niños son los que más saben de niñez y en esa dirección anunció que quieren muy pronto consultarlos sobre la educación, sobre qué le parece sobre el Plan de Educación, asegurando que estos tendrán propuesta que van a llevar al Ministerio de Educación a tomarlas en cuenta. “Queremos consultar a niños sobre cómo se sienten, niños y niñas pueden decir lo que consideran correcto o no, ellos tienen una opinión”, advirtió.

En otro orden se cuestionó en el sentido de que “Con el padre de la niña Liz María, nadie lo acusa, sólo a la madre, crianza no es asunto de mujeres, sino de la familia, en un caso complejo del que aún no podemos dar muchos detalles” y añadió que “Hay familia que entiende que si no hubo penetración, no hubo abuso; necesitamos estadísticas, seguimientos y apoyo emocional y seguimiento a la familia, por lo debemos hacer un estudio sobre cuántos niños y niñas han sido abusados, físicas, intelectual y sexualmente”

Anunció el fortalecimiento de que vienen siendo objeto los hogares de pasos bajo dependencia del organismo que preside, y detalla que estos deben de contar con trabajadoras sociales, sicólogos y sicólogas, terapistas, indicando que y tienen hogares de pasos de niños de 0 a 2 años para ser adoptados, otros con niños de condiciones de discapacidad, donde su presidencia encontró adultos los cuales están siendo reubicados para que reciban un mejor servicio de acuerdo a su edad, hogares con necesidad de orden y programas como es el caso de los que acogen a niños y niñas con situación de conflicto Ley y en situación de calles por lo que han iniciado la implementación de programas artísticos culturales y tecnológicos.

Sobre la adopción observa una falta de visión que manda la Convención de los Derechos del Niño y la Ley, y es colocar a los niños y niñas en primer lugar y tomar acciones basadas en el interés superior del niño, lo que no se hacía, que estaba dormido pero que está comprometida en realizar un proceso viable y agilizar los casos de adopción, los que rondan en más 3 mil solicitudes, entre ellos procesos iniciados y terminados sin cerrar, deplorando que para ese departamento, a nivel nacional, se cuenta con un abogado, una sicóloga y una trabajadora social, lo que genera un atraso en ese sentido.

Anunció también que se priorizará las adopciones nacionales porque facilitan el seguimiento y lo señala como meta dentro de los primeros cien días de su gestión sin que se elimine las adopciones internacionales.

Con relación al COVID-19 aboga porque desde el Ministerio de Salud Pública se implemente campaña de orientación y educación dirigida a la niñez, que los kits de protección sean también dirigidos para estos

Dijo que en los cien días lograrás numerosas metas porque existen en el país numerosos profesionales que quieren trabajar en el tema de la niñez, como sicólogos con necesarias e importantes especialidades para lo que espera contar con el presupuesto necesario para desarrollar esos proyectos.