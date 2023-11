Presidenta de Pro Competencia presenta rendición de cuentas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia), María Elena Vásquez Taveras, presentó este miércoles la rendición de cuentas de su gestión correspondiente al período 2021-2023.

La incumbente fundamentó su discurso, en los cuatro pilares que sustentan el plan de gestión del órgano autónomo y descentralizado del Estado para los dos últimos años, de cara a la construcción de una cultura de libre competencia.

La funcionaria inició su discurso citando la frase pronunciada hace casi 100 años por el entonces presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Hebert Hoover, «La Competencia no es sólo la base de la protección del consumidor, sino que es además el incentivo para el progreso».

Explicó que esta frase «recoge las dos finalidades esenciales que procura la libre competencia en los mercados: el bienestar de los consumidores y el progreso o eficiencia económica de la nación. Esta siempre ha sido la aspiración última de la regulación de la competencia en los mercados, desde el surgimiento de las primeras leyes de defensa de la competencia como la Ley de Monopolios».

Al referirse a la ley que compete la materia en la República Dominicana fue enfática: «La propia Ley No. 42-08 en su primer artículo así lo establece, al señalar que su finalidad es …promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de bienes y servicios, a fin de generar beneficio y valor en favor de los consumidores», dijo Vásquez Taveras.

Explicó que «esa meta aspiracional no se logra simplemente con plasmar un enunciado bien intencionado en la ley, hace falta forjar una cultura para que esto sea posible. La meta no es solamente tener una ley, la meta es también crear una cultura de la libre competencia. La ley nos obliga, pero la cultura nos vincula. Hasta que no seamos capaces de transformar el contenido de la ley en una cultura, no llegaremos nunca a alcanzar la meta», destacó.

Dijo que para lograr este objetivo de forjar una cultura de libre y leal competencia en la República Dominicana, «se precisa la conjunción de una serie de factores que implican un sólido posicionamiento institucional, una eficiente promoción de la competencia, una férrea defensa de la competencia y una diversificada red de alianzas con actores claves que faciliten las condiciones para lograr esa cultura», explicó.

Argumentó que los elementos precisamente constituyen los cuatro pilares fundamentales que sustentan el plan de gestión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia) en los últimos dos años: 1) fortalecimiento institucional, 2) defensa de la competencia, 3) promoción y abogacía de la competencia, 4) política de colaboración interinstitucional.

Destacó la jornada de planificación realizada en junio de este año, para la formulación del plan estratégico institucional (PEI) 2024-2027 y el diseño del manual para su seguimiento y monitoreo de los planes operativos anuales (POA). Alegó que definieron dos ejes estratégicos que definen la estrategia sobre las perspectivas de trabajo a largo plazo: la consolidación de una cultura de libre competencia y el fortalecimiento institucional.

Entre los logros, Vásquez Taveras citó el notable avance en indicadores del sistema de monitoreo de la administración pública (85.56 puntos) y el sólido cumplimiento en el indicador de uso del sistema nacional de contrataciones públicas (95.82 puntos), desde octubre de 2021 hasta el presente.

Enfatizó que tal éxito es resultado del compromiso constante con la eficiencia y la calidad en la gestión de compras, “y subraya nuestra dedicación para proporcionar a nuestra organización un sistema de adquisiciones altamente transparente y efectivo.

En cuanto a la eficiencia de la ejecución presupuestaria (indicador de la Dirección General de Presupuesto), destacó que registra 100 puntos. Sobre los niveles de transparencia pública por la fluidez y acceso a la información, informó que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental le otorgó 99.78 puntos. Y anunció que Pro Competencia ha obtenido 100 % de nivel de cumplimiento en el tablero de monitoreo estatal.

Vásquez Taveras destacó la selección de la institución por parte de la OCDE, para la realización del Peer review o examen aplicado por países pares, porque -explicó- se trata de un instrumento que permite evaluar las políticas, estrategias y actividades de un país de cara a cumplir sus objetivos sociales y económicos conforme las mejores prácticas internacionales.

De acuerdo a la titular de la agencia dominicana, la evaluación permitirá al país examinar de manera integral las normas de competencia actuales, recabar informaciones sobre su aplicabilidad, así como su eficiencia y la reflexión sobre las mejores prácticas globales, modificar o proponer las reformas adecuadas para fortalecer las instituciones, lo cual puntualizó, se traduce en mayor crecimiento económico para la sociedad.

Citó otros resultados como acuerdos interinstitucionales, participación en foros internacionales, capacitaciones en decenas de talleres y seminarios, apoyo al desarrollo de las Mipymes; estudios de condiciones de mercado, elaboración del primer anuario sobre competencia.

Estudios y guías metodológicas sobre ayudas estatales el concurso de ensayos sobre derecho de competencia para estudiantes universitarios, Escribiendo por la Competencia y observatorio sobre condiciones de competencia.

Y la XI Reunión del Grupo de Trabajo de Comercio y Competencia de América Latina y el Caribe, que será realizada este jueves y el viernes en el hotel Sheraton de la capital, con los auspicios del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

El evento tuvo lugar en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en el marco de la Jornada Internacional de la Competencia, con la presencia de los demás miembros de Pro Competencia, autoridades nacionales, delegaciones de organizaciones de la sociedad civil, representantes de agencias de competencia de Latinoamérica, expertos de la Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) y la Conferencia de Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo (UNCTAD), también representantes del cuerpo diplomático en el país, jueces, abogados entre otros.

Escribiendo por la Competencia

En la jornada llevada a cabo desde las 9:00 a.m. a 12:30 p.m., fue presentado el primer anuario sobre competencia, mientras el Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva entregaron los premios a los ganadores del concurso Escribiendo por la Competencia.

El primer lugar fue logrado por Alejandra Lucía Méndez y Chanisa Ozzema Moreta, con el trabajo Abordando la sostenibilidad ambiental desde el ámbito de la competencia (RD$150,000). El segundo, logrado por Alison Sofía Alarcón y Antony Novo, con Propuesta de regulación de las cláusulas de no competencia en el ordenamiento dominicano (RD$75,000). Y el tercero por Ernesto De Dios García, con Libre Competencia y Bienestar Social: un enfoque trascendente (RD$50,000). Hubo tres menciones especiales, que recibieron incentivos de 15 mil pesos cada una.

Además, en dicha actividad se desarrollaron los talleres Libre Competencia en los Procesos de Compras Públicas y La Importancia de la Labor de Abogacía de la Competencia para la Formación de una Cultura de Competencia.