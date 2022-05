Presidenta de PACAM asegura que la sociedad justifica al agresor y culpa a la mujer víctima de violencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (PACAM), Soraya Lara Caba, dijo este sábado que a menudo nuestra sociedad responsabiliza a las mujeres que han sido víctimas de violencia física, en lugar de condenar al agresor.

Al ser entrevistada en el programa “Dominicana Buenas Noches” que conduce la periodista Lorenny Solano, la especialista en violencia intrafamiliar, indicó que esta distorsión que se tiene sobre el tema, no solo desvía la atención sobre el verdadero culpable, sino que además origina más dolor y trauma en la víctima.

Señaló, que en medio del confinamiento provocado por la pandemia del COVID-19, el PACAM realizó un estudio en el país, que contó con más de 2,400 hombres y mujeres en el que descubrieron que los participantes justificaban los casos del maltrato, alegando que la víctima pudo haberlo provocado y que además, no lo habló ni lo denunció a tiempo.

“Hay muchas ideas erróneas acerca de la mujer y el uso de la violencia, las personas por el mismo desconocimiento porque no se han especializado en el tema, revictimizan a la mujer y estos datos de normalización, justificación y negación están vigente en nuestra sociedad. Estas distorsiones hacen más propensos a los hombres a ejercer la violencia”.

Puntualizó que los feminicidios en República Dominicana normalmente ocurren cuando la mujer se separa de su compañero sentimental, ya que aumenta el riesgo por la presencia de los celos y el sentido de propiedad de esos hombres que persiguen a sus víctimas.

Explicó que las formas de violencia física pueden ser muy variadas y generalmente vienen acompañadas de violencia psicológica, sexual y económico patrimonial: “todas están al mismo tiempo. Pero nunca podemos decir que solo es violencia física, eso es un mito”.

Sostuvo además, que cualquier mujer está sujeta a sufrir cualquier tipo de violencia: “se da en todos los escenarios, aunque sean famosas, tengan buenos trabajos, sean ejecutivas, sean políticas, eso no las exime de ser víctimas de abuso“.

Precisó que según datos el 42 por ciento de las mujeres agredidas, recibieron el primer golpe en los primeros tres años de convivir con el maltratador y que un 18 por ciento lo sufrió durante la etapa del noviazgo, pero en ambos casos la violencia psicológica comenzó antes.

Detalló, que entre los tipos de maltratadores podemos encontrar “el dependiente” que se caracteriza por desarrollar una serie de comportamientos posesivos y de control, “el narcisista” que seduce con buenos regalos a la víctima para que caiga presa de él, así como también el “cobra” que pueden agredir a la pareja cuándo menos se lo espera, entre otros.

“Es un infierno que viven las mujeres maltratadas, no solo es la violencia física que es lo que se ve, pero la humillación constante, el ataque a la autoestima, desvalorizar lo que ella dice, cómo hablan y si tienen un trabajo bueno dicen que no saben cómo la contrataron porque ella es una bruta y muchas mujeres para evitar esos ataques hasta dejan sus trabajos y de hacer las cosas que les gustan“.

Subrayó, que la misión básica del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (PACAM), es la recuperación emocional de las mujeres víctimas de violencia.

Instó a las féminas que están sufriendo maltrato a acercarse a la institución donde recibirán ayuda, pero donde sobre todo resguardarán su información personal y no saldrá a la luz pública.

Recordó además, que la mujer que está en un estado de afección psicológica, depresión, ansiedad, el trastorno de estrés post traumático y de acción suicida como consecuencia de la violencia, la toma de decisiones, se ve afectada y más del 90 por ciento que llega al PACAM no quiere denunciar “porque todavía no tenemos una sociedad que se vaya del todo del lado de la víctima, y es una mujer que siente un miedo que no la deja movilizarse, porque está bajo amenazas”

Agregó que: “la vergüenza para una mujer maltratada no es fácil y más si es un caso que se va a ventilar públicamente, por la características del caso o del agresor, entonces esa exposición le genera más angustia y puede desistir de denunciarlo para no estar expuesta”.

Más sobre el PACAM

La ONG que lleva 19 años de fundada, ofrece programas de capacitación continuada durante todo el año, para fiscales, psicólogos, forenses y población en general. Así como también, programas para hombres agresores que voluntariamente deciden buscar ayudas.

“Dominicana Buenas Noches” conducido por la comunicadora y emprendedora Lorenny Solano, se transmite cada sábado a las 10 de la noche por RNN, canal 27 y por LASO TV, a través de YouTube.

