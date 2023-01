Presidenta de fundación internacional celebra acogida de su proyecto en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Rosanurys Godet Meran, presidenta ejecutiva de la Fundación Internacional Paraíso de las Rosas (Fipdlar), asegura sentirse muy feliz por la acogida que la República Dominicana le ha dado a esta iniciativa dedicada a la labor social, cultural, educativa, deportiva y a actividades médicas.

“Mi fundación ha nacido y ha florecido en un tiempo que yo no esperaba, estoy muy sorprendida, porque en menos de dos meses han ocurrido tantas cosas, ha sido maravilloso, no me esperaba la acogida que el país ha tenido con esta fundación”, expresó.

Explicó que su fundación nace sin fines de lucro, porque cuenta con el respaldo económico de su empresa “Rose Enterprise”, dedicada a las inversiones internacionales.

Durante un diálogo con el comunicador Manuel Meccariello en el programa “Manuel & Hermes Magazine”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, sin dar muchos detalles, Rosanurys Godet, habló de un proyecto en el que está trabajando con el fin ofrecer un respaldo al mundo turístico de la República Dominicana.

“Un turista que entre a un país debe sentirse seguro y relajado, tomarse una margarita, de esa idea surge Alas del mar, que es el proyecto que quiero presentarle a mi país ante todos los países”, indicó.

Señaló que esta iniciativa tiene el objetivo de que República Dominicana esté dentro de los países que respaldan hasta el último día de la vida del turista, en caso de que le pase algo durante su estadía en el día en el territorio nacional.

Narró ser una empresaria dominico-americana; por tanto, quiere que sea su país que le dé la “patadita” a este proyecto, para sentir que dejó en su patria un respaldo a la humanidad que, aseguró, será histórico.

En ese sentido, aplaudió el trabajo que ha venido realizado la actual gestión de gobierno en beneficio del sector turístico, por lo que entiende que es momento de dotar de seguridad a los visitantes que tanto aportan al crecimiento de la economía nacional.

