Presidenta de Faces cuestiona si políticos dominicanos cree que pacientes con cáncer no suman son votos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presidenta de la Fundación Faces, Fary de León, manifestó que los políticos muestran muy poca o ninguna sensibilización ante los pacientes que padecen algún tipo de cáncer, especialmente los de escasos recursos, y consideró que quizás estos dirigentes consideren que las personas que padecen la enfermedad no suman votos.

De León criticó que los políticos, estado en el poder y también fuera de él, solo promueven campañas en fechas alusivas a la prevención de cánceres, como en el mes de octubre, el cual se dedica a crear conciencia y sensibilización sobre el cáncer de mama.

“Yo digo que es una campaña de hipocresía porque son programas que deben establecerse todo el año, la gente va muriendo todos los días de lo mismo, entonces no podemos tener campañas tan agresivas en el mes de octubre cuando este es un problema de 12 meses”, expresó.

De León, sobreviviente de varios cánceres, fue entrevistada por el comunicador Germán Yael Feliz, en el programa “Agenda del Pueblo”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, donde consideró que se debe hacer énfasis en la creación de programas agresivos de prevención y educación porque el cáncer es una “crisis mundial”.

“Vamos a hacer programas educativos, una campaña nacional de prevención, ¿por qué no se hace eso, por qué no tenemos centros de ayuda primaria para pacientes donde la educación esté incluida, por qué no existe eso en todo el país, por qué los oncológicos públicos son simplemente dos, uno en Santo Domingo y otro en el Cibao cuando nosotros tenemos un territorio nacional tan amplio?”, cuestionó.

Expuso, además, que en el caso particular de la Fundación Faces, a pesar de estar constituidos como una organización sin fines de lucros desde el 2011, no reciben ayuda del Estado

“Nosotros tenemos un gasto de más de 200 mil pesos mensuales y no recibimos ni un peso del Estado y hemos tocado todas las puertas posibles, no entiendo de verdad qué ha pasado. Hemos tratado por todos los medios y es un tema que lamentablemente la gente no se sensibiliza a menos que no les toque”, manifestó.

De León, como sobreviviente de cáncer, expresó que le duele decirle que no a una persona que necesita tratamiento, sin embargo, en muchas ocasiones no tienen cupo para recibir pacientes de escasos recursos en sus centros de acogida.

No obstante, la presidenta de Faces dijo que iniciaron con pocos recursos y con la ayuda de varios amigos ya llevan 11 años con sus casas de acogida dando apoyo de distintas índoles a pacientes con cáncer y así pretenden continuar.

“El concepto de las casas de acogida está dirigido específicamente a aquellas personas que no tienen recursos ni familiares donde quedarse, nosotros los recibimos, le damos desayuno, comida, cena, le ponemos pelucas a las mujeres, le ayudamos con el pasaje, le ayudamos con la nutrición, lo motivamos, los empoderamos y es un proyecto para apapachar a las personas que están pasando un momento difícil”, detalló.

Relacionado