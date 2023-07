Presidenta CE define a RD como su mayor socio comercial en el caribe

Ursula Von Der Leyen se reúne con el presidente Abinader en Cumbre UE-CELAC

EL NUEVO DIARIO, BRUSELAS.- La presidenta de la Comisión Europea, Von Der Leyen, definió la República Dominicana como el mayor socio comercial de esta comunidad en el Caribe.

La alto cargo de la Comisión Europea se pronunció en esos términos a través de un tweet y luego de reunirse con el presidente Abinader.

“República Dominicana es el mayor socio comercial de la UE en el Caribe, le aseguré a Luis Abinader nuestro apoyo a una transición verde que beneficie a todos. #GlobalGateway está listo para entregar inversiones para infraestructura vital”, escribió la señora Von Der Leyen.

La presidenta de la Comisión Europea antes de su tweet, se había reunido en una bilateral con el presidente Abinader por espacio de media hora.

En la reunión acompañaron al mandatario dominicano, el canciller Roberto Álvarez; el vicecanciller Rubén Silié y el embajador dominicano en Bélgica, Iván Ogando.

