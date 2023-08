Presidenta ASOMEDIV advierte riesgo de publicar en redes fotos de hijos con uniforme escolar

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.- La presidenta de la Asociación de Medios Digitales de La Vega (ASOMEDIV), Audrey Sánchez, advirtió el alto riesgo que tiene publicar imágenes de los hijos posando con el uniforme escolar en las redes sociales, esto a propósito de que hoy inició el año escolar 2023-2024 en el país.

Sánchez precisa que muchos progenitores, inocentemente, publican fotografías de sus pequeños posando con su uniforme escolar en su primer día de clases, lo hacen orgullosos de ver a sus hijos iniciar un nuevo ciclo escolar, pero no saben que ésta acción involucra un riesgo potencial que puede convertirse en una pesadilla.

Advierte que aunque los contactos de los padres en las redes sociales son confiables, nunca se sabe en manos de quienes puede terminar la fotografía.

Por esto y más, Audrey exhortó a través de su red social Facebook, a los padres a proteger la integridad de sus hijos, y tomar medidas de seguridad si decide fotografiar al menor precisamente con su nuevo uniforme escolar, ya que, este tiene información específica sobre el paradero de los niños, que puede ser usada por delincuentes cibernéticos.

A menudo los uniformes tiene el nombre de la escuela, la zona escolar y en algunos casos hasta la dirección, además hay padres que también bordan el nombre sus hijos en el suéter o camisa de una forma creativa e inocente ignorando el peligro al que lo expone.

Existen muchos artículos sobre ciberseguridad, en los que advierten a los progenitores sobre los riesgos de exponer a los hijos en redes sociales porque pueden ser objeto de pederastas, pornografía infantil, bullying en entornos sociales y escolares, y seguridad en general, asimismo, la información personal recopilada en línea se presta para estafas, fraudes, robo de identidad, acoso cibernético e incluso puede escalar a delitos graves como el secuestro.

Adicionalmente, los expertos han denominado a este rastro en internet como la “huella digital”, algo que jamás desaparece y que a futuro pone en evidencia la vida, la historia y la intimidad de una persona.

No hay una forma segura de compartir fotos de una forma segura, pero algunos tips ayudarán a prevenir situaciones lamentables.

1- No suban fotografías que muestre información personal.

2- Ajustar la privacidad en redes sociales.

3- Si en la foto aparecen otros niños, consulta con sus padres antes de subirla.

4- Pregúntale al niño su opinión antes de subirla.

5- Verifica que no se comparta la ubicación de la escuela; desactiva el GPS.

6- Revisa si la red social que usas se apropia del contenido que subes.

7- No compartas fotos donde se vean el nombre de la escuela, de tu casa o la placa de tu vehículo.