Presidenta ADP en Yamasá dice no existen condiciones para reintegrarse a la modalidad presencial 

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA. -A propósito de que el Ministerio de Educación dijo que partir del próximo día 6 de abril inicia la docencia presencial en 48 municipios del país, la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) seccional Yamasá, Sugelys Manzueta, expresó que este municipio no tiene las condiciones para integrarse a las clases y que sobre todo los maestros no han sido vacunados contra el covid-19.

“Sabemos que no existen las condiciones de infraestructura y sobre todo los maestros no hemos sido vacunados para poder iniciar un proceso presencial”, dijo Manzueta.

Agregó que en dicha provincia los maestros comenzarán las clases cuando se tengan las dos vacunas, los centros estén habilitados, al tiempo que afirmó que “en Yamasá no existen condiciones físicas ni psicológicas” por el cambio que han tenido que enfrentar debido a la pandemia del covid-19.

Sostuvo que psicológicamente debe haber una preparación y que no se deben precipitar, además, consideró que el tiempo es corto para vacunar, organizar y planificar porque hay que hacer un cambio debido a la situación que vive el país.

Manzueta dijo que como ADP se acogen al llamado del Comité Ejecutivo Nacional y su presidenta Xiomara Guante para que todos los docentes sean vacunados con las dos dosis de vacunas antes de reintegrarse a lo presencial.

Afirmó que como maestros no se niegan a trabajar siempre y cuando estén las condiciones necesarias sin ser expuestos al contagio del coronavirus.

“Lo primero que necesitamos es ser vacunados y faltan menos de 20 días y aquí en Yamasá no la han iniciado todavía, no existen condiciones porque aquí las aulas son muy pequeñas, y como dice el protocolo no van a jugar ni tener recreo y deben mantener el distanciamiento”, sostuvo la presidenta de la ADP en Yamasá.

Se recuerda que el pasado 5 de abril el ministro de Educación, Roberto Fulcar, anunció que el retorno gradual a las aulas será a partir del 6 de abril, luego del asueto de Semana Santa.

El protocolo constituye las medidas sanitarias preventivas, operativas y de seguimiento para los miembros de cada comunidad educativa (estudiantes, docentes, personal directivo, coordinador, de apoyo, personal administrativo y familias en general).