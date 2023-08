Presente gestión del Ministerio de Deportes ha trabajado más que nunca

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En la actual gestión de Gobierno el Ministerio de Deportes ha trabajado más que nunca, inaugurando por primera vez cinco instalaciones deportivas el mismo día en una sola provincia.

La afirmación la hizo el viceministro de Deportes, Kennedy Vargas, tras informar que se aprovechó la pandemia para reparar todas las canchas del país y para construir muchas obras deportivas.

“Lo que pasa es que esas cosas no se conocen, porque la comunicación no es tan efectiva en el Gobierno, no sólo en deporte, aunque se está haciendo mucho a pesar de las limitaciones”, apuntó.

Vargas se expresó en esos términos en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que conduce junto a los comentaristas Aneudy Ramírez, Edward Ramírez y Julio Samuel Sierra, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

En otro orden, el también precandidato a senador de la provincia Independencia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo que su provincia ha estado abandonada desde su fundación en 1950.

Señaló que el abandono se debe a que pocos legisladores han defendido el derecho que tiene la provincia Independencia, porque sólo van al Congreso Nacional a levantar las manos, lo que no haría de ser electo.

“Nosotros tenemos un paquete de leyes a favor de la provincia y nuestro objetivo es tocar muchas puertas de empresarios para que puedan invertir en diferentes áreas, especialmente en el turismo”, explicó.

Asimismo, vaticinó que el PRM barrera en 31 provincias en las elecciones de febrero y que el presidente Luis Abinader también ganará en primera vuelta con más del 60 % de los votos.

