Presentarán en Santiago la novela El Diez de la Herradura, sobre fútbol

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La novela El Diez de la Herradura, del joven escritor y director deportivo ruso-dominicano Daniil Belyakov, será presentada de manera oficial el próximo viernes, en el Colegio La Salle de Santiago de los Caballeros.

La presentación, programada para las 7: 00 pm en el salón de música de la mencionada institución, estará a cargo del escritor y periodista cubano Rafael J. Rodríguez, editor de la obra y autor de la nota de contraportada.

La novela, ópera prima del autor y publicada bajo su propio sello editorial, Belyakovbooks Publishing, es también la primera de una serie dedicada al universo del fútbol.

“Se trata de una novela que siempre he añorado que tenga lugar en el mundo, pues siempre me he encontrado extraño que no hubiese una obra de ficción, o mejor aún, una serie de novelas que abordara el fútbol con la pasión e intensidad que despierta este deporte a nivel planetario”, opinó Belyakov.

“Sus atributos fundamentales son el realismo, severo e innegociable; y el simbolismo, presente en el fútbol a cada paso. La novela trata también sobre el crecimiento personal y la lucha por alcanzar los sueños. Más que sobre fútbol, es sobre la vida y nuestro lugar en ella”, agregó.

Por su parte, en su nota de contracubierta, Rodríguez afirmó que la novela “descubrirá para todos, quizás por vez primera, muchas zonas oscuras veladas tras la fama, los flashes, los millones de dólares y el ̔glamour’ de un deporte que sigue dirimiéndose a ̔puros golpes̕, así en la cancha como fuera de ella”.

Daniil Belyakov nació en Obninsk, Rusia, el 10 de noviembre de 1995. Es estudiante de Psicología, entrenador de fútbol, director deportivo, organizador de competencias y figura clave en la popularización y el crecimiento del fútbol a nivel infantil, juvenil, amateur y profesional en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, donde reside permanentemente desde septiembre del 2010.-

Relacionado