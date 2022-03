Presentan Teaser película “Ganas de ganar” protagonizada por Arap Bethke

Comparte esta noticia

El largometraje está bajo la dirección de Daniel Polanco y la producción de Elisa Ogando. El actor mexicano Arap Bethke protagoniza la cinta junto a los dominicanos Christian Álvarez, Angely Baez y Orlando Almonte.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La casa productora Ellians Films lanzo el teaser de su nueva propuesta cinematográfica “Ganas de Ganar” la cual es una historia de venganza, ambición por el poder y lazos familiares.

El director Daniel Polanco, quien a su vez es guionista de la historia quiso reflejar el conflicto interno que suele tener una persona cuyos valores morales y religiosos están por encima de la corrupción. En su experiencia ha visto como definitivamente la religión y la política definitivamente no se llevan y entran en una pugna moral para cualquier mortal.

Ganas de ganar cuenta la historia de dos hermanos que fueron separados por un secuestro luego de que a su padre un juez muy reputado le diera muerte por no absolver a unos capos de la mafia. Sito encarnado por Christian Álvarez crece con los valores cristianos es persuadido por su mejor amigo, interpretado por Orlando Almonte, a luchar en contra de las injusticias y entrarse a la política, sin embargo, detrás de esa propuesta se esconde un oscuro y despiadado hombre de negocio que busca a toda costa acabar con la buena reputación de Sito y dañar a su familia a toda costa, este hombre es encarnado por Arap Bethke.

La película tiene pensado rodarse en Santo Domingo y en otras regiones del pais en el mes de septiembre. Esta a su vez es la primera obra cinematográfica del director realizada con los incentivos de la ley de cine. Esta película además esta siendo trabajada con una estrategia de marketing de cine por la empresa Not Line Contenidos Dominicanos, la cual además tiene los derechos de distribución internacional de la misma, cuyas pretensiones es estrenarla en otros mercados.

La producción está a cargo de Elisa Mateo quien lleva ya varios años dedicada a la industria audiovisual en videos, cortometrajes, documentales y cine independiente. “Este es un gran reto para mí que asumo con mucha fe y total madurez ya que se que tenemos una muy buena historia que la familia dominicana sin dudas va a disfrutar.” Nos cuenta la productora. Por su parte el directos Daniel Polanco asegura lo siguiente: “Entendí que las posibilidades de la Ley de cine son infinitas, pues son un gran respaldo a nuestros sueños como artistas, entiendo que con esta obra estaremos proyectando el buen criterio y la calidad de un cine que se levanta con prestigio a nivel internacional y que nos ha permitido crecer y trascender en el trabajo”.

La cinta además cuenta con los roles protagónicos de Angely Baez, locutora, narradora de libros, Voice Over, que se ha convertido en la de las figuras mas prestigiosas de la comunicación local con gran proyección internacional, ganadora de importantes premios en distintas mecas del entretenimiento. Cuenta a demás con Orlando Almonte destacado actor en ascenso por su participación en campañas publicitarias, películas de alta gama como “Papi” donde apareció junto a un elenco de importantes figuras del cine dominicano.

Esta película cuenta con la distribución local de Palacio del Cine y ha contado desde ya con un gran apoyo por su trama. Además, cuenta con la actuación estelar de la primera actriz Bernardita García la cual tiene una gran trayectoria en la industria del cine y del entretenimiento. A su vez conforman el elenco de actores María Burgos, Frank Cerda, Hillary Polanco, Camila Polanco, Juanma García, Narlin Román, Erika Lane, Roberto Carlos, Jose Ramirez y Juan Hughes.

A su vez en el lanzamiento se presentó el capítulo cero de la serie infantil Los Musikistas donde los jóvenes actores Ellians y Evams Polanco aparte de ser hermano en vida real tan bien lo son en la serie y nos cuentan sus ocurrencias mientras disfrutan de hacer música. En este capítulo también participan Miranda Burgos, Olivia Guillen y María Burgos, Isaac German y Lisset María Pérez Wooter.

En esta producción del teaser y la serie ha trabajado un elenco técnico y artístico que ha colaborado grandemente haciendo posible el desarrollo de esta primera pieza como son Pamela Perdomo, Ovidia Ogando, Lourdes Natera, Pamela Perdomo, Jerson González, Alberto Peguero, Melvin Pérez, Isabel Perdomo. La productora de línea de la película es Irene Abreu, experta y muy reputada en administración de proyectos cinematográficos. También contamos con los servicios y la garantía de la firma de BKT Financial Advisoy.

La dirección de casting esta a cargo de Desiree Álvarez de casting Factory, la vestuarista es Karla Reid y aun se siguen contratando otros profesionales de las distintas áreas artísticas y técnicas. La agencia Natera Luxury Management se encarga de las contrataciones internacionales. El mánager y publicista Alberto Navarro es también el Publicista internacional y relacionista público de la película.

Tanto la productora como el director agradecen el apoyo de la industria asi como el de importantes empresarios quienes han impulsado el trabajo de del director Daniel Polanco y de su esposa la productora Elisa Ogando. Agradecieron por lo tanto a todos los patrocinadores: Palacio del Cine, United Brands, Listín Diario, Ron Siboney, Not Line Contenidos Dominicanos, Star Products, La Reina, Nación Sushi, Consorcio Queruval, Querubín Global Foundation, Forever Crystals, Leonardo Fifth Avenue, Melkis Bridal Boutique, Natera Make Up, Sushi Arc, Oh Magazine, Ritmo Social, Quesos García Vaquero, Cerveza Ocho cero nueve, Vizzi Hard Seltzer, Macroseguridad, P. Multiservice, Polanco Trucking, CH Eventos, Camilú Social Lounge y Límpiame RD.

La maestría de ceremonias estuvo a cargo de Nathaly Musseb, actriz y comunicadora que con mucha gracia y encanto manejo con gran altura la actividad. Daniel Polanco y Elisa Ogando agradecen al señor Gabriel Ordaz y a los ejecutivos de Palacio del Cine.

Por todo su apoyo y gestión al impulsar el cine dominicano. También agradecieron a la Iglesia Visionaria Hebreo 11 por haber colaborado en la filmación del teaser. Y por supuesto a toda la prensa que se ha hecho eco tanto de las películas, asi como del desarrollo de esta.

