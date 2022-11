Presentan tabla de compuestos orgánicos que pretende facilitar el estudio de la química  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El químico Roland Víctor, atribuye miedo generalizado que tienen los estudiantes a la química a que más 60% de los textos utilizados por las casa de estudios aportan datos innecesarios que dificultan el aprendizaje de esta ciencia.

En ese sentido, el profesional egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), presentó como modelo de enseñanza, la tabla sistemática de compuestos orgánicos que, expone de manera ordenada los distintos procesos dentro de la segunda rama de la química.

Al ser entrevistado por los comunicadores Yannerys Paulino, José Pérez y Brinio Batista en el programa “El Mundo Hoy”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Roland Víctor explicó que de la misma manera en que la taba periódica sirve de guía para estudiar la química inorgánica, su creación brinda facilidades para comprender la química orgánica.

“La química orgánica no tenia un patrón, eso quiere decir que había un vacío en el estudio de la química, que estaba pendiente de entrega por la comunidad científica, entonces yo intento entregar a la humanidad lo que estaba pendiente”, comentó.

Víctor, precisó que con esta tabla está intentando integrar la sistematicidad química como un nuevo concepto en la ciencia, porque desde 1989 se habla de la periodicidad química, pero la ley periódica solo se aplica para química inorgánica.

El miedo y las dificultades

El profesional que tenia varios años intentado diseñar un esquema que disminuya las dificultades que existen en el aprendizaje de la química, atribuyó el miedo que los estudiantes le tiene a esta ciencia a tres grandes inconvenientes.

Primero, al texto innecesario que poseen los materiales de apoyo en las escuelas de enseñanza.

Pero también, a que los docentes de química desconocen las necesidades de sus estudiantes.

“De igual manera, los profesores de química lamentablemente no saben lo que necesitan los estudiantes. En el mundo entero y sobre todo en los países pequeños, hay profesores improvisados, personas que no tiene preparación y no tiene formación para ser profesor de química”, indicó.

Relacionado