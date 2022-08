Presentan su nueva marca de hoteles de ocio y entretenimiento: Falcon’s Resorts by Meliá

Comparte esta noticia

La nueva marca llegará a Punta Cana, República Dominicana, con su primer hotel y como parte de la inversión de 350 millones de dólares en la creación de un destino que combinará hotelería, ocio y entretenimiento

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Meliá Hotels International, (“Meliá”) (BME: MEL), compañía líder en hotelería vacacional que cuenta con más de 380 hoteles en 40 países, en asociación con Falcon’s Beyond, empresa global dedicada al desarrollo de conceptos de entretenimiento, anuncian su nueva marca de hoteles: Falcon’s Resorts by Meliá.

Esta marca será parte del concepto de Falcon’s Beyond Destinations, la marca con la que se desarrollarán destinos especialmente diseñados para el ocio y el entretenimiento, y que ambas compañías esperan expandir a los principales destinos del mundo.

Gracias a la trayectoria y liderazgo de Meliá Hotels International y Falcon’s en el sector hotelero y en el desarrollo de conceptos de entretenimiento, respectivamente, Falcon’s Resorts by Meliá combinará la calidad y atributos característicos de un resort premium con las mejores propuestas de ocio y diversión. Los hoteles de esta nueva marca ofrecerán así acceso directo a una gran variedad de restaurantes, tiendas y espacios de ocio que darán forma a una experiencia de destino más completa.

“Llevamos más de una década trabajando de la mano con Meliá, desde que nos unimos para combinar alojamiento y entretenimiento en Mallorca, y ahora estamos muy orgullosos de poder traer este modelo mejorado de colaboración a Punta Cana para finales de este año”, explica Cecil D. Magpuri, CEO de Falcon’s Beyond, quien asegura que “nuestro objetivo es aprovechar todo ese conocimiento para ofrecer una nueva experiencia vacacional sin precedentes que va más allá de las expectativas”.

“Nuestra asociación con Falcon’s es una gran oportunidad para ofrecer una experiencia vacacional diferente que incorporará elementos y tecnologías de entretenimiento inmersivos e interactivos creando una experiencia vacacional nunca vista”, añade Gabriel Escarrer, Vicepresidente Ejecutivo y CEO de Meliá Hotels International. “Estamos encantados de debutar con Falcon’s Resort by Meliá en Punta Cana, un lugar excepcional donde hemos estado presentes durante más de 30 años”.

El primer resort será Falcon’s Resort by Meliá – All Suites Punta Cana, resultado de la transformación de dos de los hoteles de Meliá Hotels International en el destino, el Paradisus Grand Cana y The Reserve at Paradisus Palma Real, que suman 622 habitaciones.

La primera fase espera estar terminada para finales de año, convirtiendo el actual Paradisus Grand Cana en un resort todo incluido que ofrecerá nuevas experiencias e instalaciones, además de una plataforma interactiva única que será anunciada próximamente. La segunda fase, que transformará The Reserve en Paradisus Palma Real, se espera para 2023.

Falcon´s Resort by Meliá – All Suites Punta Cana será uno de los tres proyectos dentro de la creación del nuevo destino de entretenimiento Falcon’s Beyond Destination – Punta Cana, para el que se invertirán 350 millones de dólares. El destino también contará con Katmandu Park – Punta Cana, un nuevo parque temático de vanguardia cuya apertura está prevista para diciembre de 2022, y Falcon’s Central – Punta Cana, un exclusivo espacio comercial, gastronómico y de entretenimiento actualmente en desarrollo.

En Punta Cana, Katmandu Park será el primer gran parque temático del destino y contará con novedosas tecnologías orientadas al entretenimiento, narraciones interactivas e innovadoras atracciones de primer nivel. Falcon’s Central ofrecerá múltiples servicios y opciones de entretenimiento, compras y restauración, colaborando con primeras marcas internacionales. Tanto Katmandu Park como Falcon’s Central estarán abiertos para todos los visitantes de la región de Bávaro (donde se calculan más de 42.000 habitaciones), así como para los cerca de 43.000 residentes de la zona.

Meliá Hotels International y Falcon’s han anunciado ya próximas ubicaciones de Falcon’s Beyond Destination en todo el mundo que se desarrollarán en los próximos años. Entre ellos, Tenerife, para 2024; Playa del Carmen (México), para 2025 y Puerto Vallarta (México) con fecha todavía pendiente de confirmar.

Relacionado