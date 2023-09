Presentan pruebas testimoniales contra actor Andrés Castillo, culpado de acosar a menor

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Octava Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional escucha este martes en juicio de fondo las pruebas testimoniales presentadas contra el actor Andrés Castillo, acusado de incurrir en acoso y coacción en perjuicio de una adolescente de 14 años de edad.

La magistrada Diana Moreno Rodríguez, titular del tribunal, conoce el juicio en donde los abogados de la alegada víctima, cuyo nombre se omite por razones legales, Ramón Peralta y Okensy Contreras, solicitan que el imputado sea condenado a cinco años de prisión.

Mientras que el defensor legal del actor, Pabell Rodríguez Polanco, solicita libertad pura y simple en favor de su defendido, alegando que es inocente.

Por el hecho, ocurrido el pasado 17 de noviembre del 2022, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso al actor Andrés Castillo impedimento de salida, presentación periódica, orden de alejamiento y evitar contactar a la víctima, como medida de coerción, atendiendo a un pedimento del Ministerio Público y los actores civiles.

El procesado incurrió en la violación de los artículos 354 del Código Penal Dominicano, el artículo 12 del Código Para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) y el 396 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

De acuerdo al programa El Informe con Alicia Ortega, el actor contactó la adolescente y le prometió un rol en una supuesta película que él protagonizaría y que el antagonista sería el actor de Hollywood, Mark Walhberg, rol por el que cobraría una alta suma de dinero.

“La película es de Paramount Pictures, esta gente no son dominicanas, son americanas, de estudios de Hollywood… son gente muy, muy, muy jodona”, le habría dicho Castillo a la menor en una de las llamadas que le hizo para intentar que se viera a solas con él.

“Yo voy a estar aquí hasta las 11:00, lo que yo no quiero es que ella tenga una mala impresión, pero al mismo tiempo yo nunca recibo padres, ¿Entiendes? Entonces no quiero que se mal interprete, si tienes que pedir permiso para ir algún sitio pues tú lo pides y tú vas y regresas, pero si hay que venir con equipos yo no los voy a recibir, mi asistente que es una mujer, ella tampoco puede», fue la conversación revelada en el mencionado programa.