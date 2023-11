Presentan plan de acción para crecimiento y victoria de los candidatos del PLD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente nacional de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana (JPLD), Michael Matos presentó el plan de acción puesto en marcha por jóvenes peledeístas para el crecimiento y la victoria de los candidatos del Partido morado.

De acuerdo con Matos, este plan de trabajo a primera vista pareciera muy sencillo, pero tiene un significado muy grande, pues se va a organizar con la estructura de la juventud del PLD, ya definida en cada uno de los territorios del país, estructura que afirmó es la más grande del sistema político dominicano y ya servido para llevar a la victoria a esa organización en varios procesos, así se indicó mediante una nota de prensa.

“Es el segmento juventud que está llamado para aplicarlo, y lograr el objetivo principal que es construir un proyecto de nación junto a nuestro próximo presidente Abel Martinez”, explicó.

El joven político hizo énfasis en que la República Dominicana vive tiempos difíciles, hay falta de oportunidades, la inseguridad, que en todas las escuelas está en primer lugar, el tema del alto costo de la vida y de la canasta básica familiar.

“Son problemas que de alguna manera se agudizan más en el segmento de la juventud, por muchas razones, primero porque la juventud es la que carece de falta de oportunidades, con discursos que parecen círculos viciosos, el mismo discurso de siempre, que no tiene experiencia, por eso no me dan el trabajo, pero si no me dan el trabajo no me dan experiencia, y también porque por nuestra corta edad tenemos menos madurez financiera, “pa ponerlo bonito”, dijo.

Asimismo, resaltó que la juventud dominicana no tiene el tiempo para construir el desarrollo económico que quisiera tener, por eso cada impacto en la economía del país afecta con más especialidad al segmento de la juventud.

“Por supuesto todos estos males que vive la República Dominicana son consecuencia de las faltas de políticas públicas”, exclamó el peledeista.

Matos afirmó que el Gobierno es quien tiene la responsabilidad, porque es una administración donde quienes dirigen no tienen sensibilidad social y ven a cada uno de los ciudadanos como cifras, como presupuesto.

“Es por eso todas las iniciativas que ellos hacen en materias de seguridad, solo proponen aumentar el salario a los policías, y si las madres solteras tienen problemas, pues vamos a darle una ayuda social, todo lo de ellos son iniciativas que buscan tapar, buscan barrer el sucio debajo de la alfombra y lamentablemente, ese camino nos puede llevar a la deriva bastante mala”.

Además, dijo que en la actualidad hay menos acceso a la educación y menos becas educativas, “antes, cuando se dirigía política en materia Juventud, la competencia de un ministro a otro era quien daba más becas, hoy la competencia es de quien es menos corrupto”.

Mencionó que está prácticamente comprobado que en todos los gobiernos del PLD, lograron grandes avances sociales, en políticas medioambientales y económicas, y todo eso fue gracias a la formación que les permite actuar con el verdadero propósito de lograr la verdadera justicia social.