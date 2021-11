Presentan la Fundación Ana Lozano Castillo “Capullo de esperanza” para respaldar adolescentes y jóvenes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En un acto al que asistieron figuras importantes del ámbito político, académico y social, se hizo hoy la presentación oficial de la Fundación Ana Lozano Castillo “Capullo de esperanza”, en honor a la fenecida hija del sociólogo y académico Wilfredo Lozano y la artista plástica y gestora cultural Julia Castillo.

La entidad sin ánimo de lucro, de finalidad altruista, tiene el objetivo de apoyar a adolescentes y jóvenes que atraviesan por problemas emocionales, crisis de madurez y, en general, traumas y trastornos de ansiedad en su desarrollo a la vida adulta.

De acuerdo con su lema “Capullo de esperanza”, integrará a esta población con tareas artísticas, culturales y pedagógicas que incidan en su formación y bienestar social.

La mesa de honor del acto de presentación estuvo integrada por Milagros Germán, ministra de Cultura; María Amalia León de Jorge, directora general del Centro Cultural Eduardo León Jimenes; Federico Fondeur, director del Museo de Arte Moderno; Joseline Peña Escoto de López, quien fue profesora de Filosofía de Ana Julia Lozano Castillo y Julia Castillo, madre abnegada y directora del Centro Cultural Perelló.

La Fundación cuenta con una amplia agenda de actividades educativas, entre estas, el programa “Filosofía para Niños, Niñas y Jóvenes (FpNNJ)”, a cargo de la señora Peña Escoto de López, docente, autora de textos educativos y literatura infantil y juvenil y doctora en Filosofía y Lenguaje por la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se presentó el proyecto “Animación y pedagogía sobre cine dirigido a niños y adolescentes” del Fórum Internacional de Cine, fundado en abril de 2009 por el escritor, historiador cinematográfico, exdirector y refundador de la Cinemateca Dominicana (2004-2007) y crítico de cine Carlos Francisco Elías. Además, se implementarán talleres de dibujo y pintura auspiciados por el Museo de Arte Moderno.

La señora Castillo rememora que su hija Ana Julia desde muy temprana edad mostró un agudo interés por las artes plásticas y la literatura. De su padre obtuvo el lado analítico, lógico y erudito y de su madre la creatividad, la innovación y la imaginación. A través de la Fundación Ana Lozano Castillo “Capullo de esperanza” desea compartir ese espíritu para el desarrollo de las competencias, actitudes y habilidades de otros jóvenes y adolescentes.

“Estoy firmemente convencida de que lograremos nuestros más anhelados objetivos. La vocación social, de justicia y convicción humanista de Ana Julia no me permiten dudarlo. No era común en una niña de su edad tal firmeza. Hoy, con el nacimiento de la Fundación Ana Lozano Castillo, que debe honrar su memoria, me propongo darle continuidad a la existencia de mi hija. Puedo ver una gran luz en el camino de este proyecto y estoy convencida de que a través de este lograremos abrazar las almas y los corazones de muchos niños y jóvenes y podremos conducirlos por caminos seguros y firmes dirigidos hacia el bienestar y la prosperidad para que se conviertan en adultos dignos y merecedores de un espacio justo en esta sociedad”, concluyó.-

