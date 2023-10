Presentan estudio sobre competencias digitales de los docentes del sector público

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), con el apoyo técnico y financiero de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó los resultados preliminares de la investigación competencias digitales de los docentes dominicanos: Un estudio exploratorio, que revela oportunidades y desafíos en materia de integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza y aprendizaje en centros educativos del sector público. [EN1]

En el estudio se revela que 9 de cada 10 docentes aseguran que el equipo directivo de los centros educativos, de alguna manera, han motivado la integración de las TIC a la práctica docente. Además, se destaca el interés que han mostrado los docentes en orientar a sus alumnos en torno a aspectos de privacidad, seguridad y desinformación en las redes sociales.

El evento tuvo lugar en el Auditorio BDI de la Universidad del Caribe y estuvo encabezado por María Waleska Álvarez, presidente de Educa; Jesús Paniagua, secretario general de la Comisión Nacional Dominicana de la UNESCO; Elena Nápoles, Oficial del Programa de Comunicación e Información de la UNESCO, y Ruth Fernández por parte del PNUD. José Alejandro Aybar, canciller de Unicaribe en su calidad de anfitrión, tuvo a su cargo las palabras de apertura.

El objetivo de la investigación fue evaluar el nivel de competencias digitales de los docentes del sector público del sistema educativo preuniversitario dominicano, con el fin de ofrecer recomendaciones basadas en la evidencia para el fortalecimiento de políticas públicas asociadas al uso de las TIC en los entornos escolares.

Para ello, la investigación tomó como referentes el “Marco de competencias en TIC para docentes” y el “Currículo de Alfabetización Mediática e Informacional”, ambos de la Unesco.

La muestra de estudio fue conformada por una selección de 385 docentes encuestados. De estos, el 59.0 % poseía grados de licenciatura, el 26.30 % alcanzaba el grado de maestrías, en tanto que el 9.6 % poseía niveles de especialidad, y el 5.2% eran maestros normales.

Según los datos obtenidos, el 87 % de los maestros asegura haber participado en procesos de formación en TIC en los últimos 2 años, mientras que el 64.9% asegura haber recibido formación en TIC aplicada a su área de especialidad.

Uso de herramientas digitales

En torno a las aplicaciones de ofimática, los procesadores de texto y las aplicaciones para presentaciones son las de mayor uso, con un 78% y 54% de docentes- respectivamente- que las utiliza diariamente o algunas veces a la semana. En el caso de las hojas de cálculo, estas son de menor uso, con un 26% de educadores que lo utiliza algunas veces al mes; 21%, rara vez en el año; y 17% aseguran nunca utilizarla.

Por su parte, en cuanto a la utilización de las plataformas digitales, las nacionales Educando, Aprendiendo en Casa y Eduplan, son utilizadas con una frecuencia razonable, a diferencia de las plataformas internacionales (como Khan Academy, Aprende-Fundación Carlos Slim y otras plataformas interactivas disponibles en la web), las cuales, según indica el estudio, hasta un 47% de los docentes nunca las ha empleado emplea y hasta un 40 % no las conoce.

De las nacionales, el 38% de los docentes aseguran hacer un uso diario de los contenidos de “Aprendiendo en Casa”; por su parte, el 24% de los docentes indica utilizar el portal de Eduplan algunas veces a la semana. Mientras tanto, el portal EDUCANDO es de menor uso, el cual es utilizado algunas veces al mes por el 30% de los encuestados.

Capitalizar el potencial de las redes sociales para el aprendizaje colaborativo, gestionando los riesgos

Como parte de las competencias digitales, hoy día el uso efectivo de las redes sociales y la gestión de la información es relevante para el docente. Frente a ello, en el estudio se identificó que el 85% de los docentes han creado grupos en redes sociales con estudiantes y/o familias. Estos grupos son creados esencialmente para el envío de avisos e informaciones, envíos de recursos y materiales didácticos y asignaciones de tareas. Pero, su uso como plataformas de debates e intercambio de conocimientos es limitada, con menos del 15% de docentes que aseguran utilizarlas para estos fines.

Además, 9 de cada 10 docentes aseguran haber tenido la oportunidad de orientar a sus estudiantes en torno al uso y manejo de las redes sociales. De estos, cerca del 80% indica haberles hablado a los estudiantes sobre evitar compartir informaciones personales, incentivando la seguridad.

De igual forma, cerca de un 65% afirman haber orientado a los estudiantes en torno a las informaciones falsas en las redes sociales y evitar compartir informaciones privadas de otras personas, promoviendo así el combate a la desinformación y el respeto a la privacidad.

Mejorar el acceso a internet y los dispositivos digitales: una precondición para la integración de las TIC en el aula

Pese a los esfuerzos del Minerd por dotar a docentes, alumnos y centros educativos de recursos como tabletas, computadoras y pizarras interactivas, entre otros dispositivos, los docentes valoraron que existen brechas relacionadas con el estado técnico actual de algunos de los recursos disponibles, lo que atenta contra su uso en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Igualmente, más del 80% de los encuestados indicó la persistencia de dificultades para el acceso a internet en sus centros educativos con velocidad adecuada, mientras que el 23.6% reportó que no tiene energía eléctrica estable, y un 73.2 % dijo que su escuela no cuenta con energía de respaldo.

El estudio reveló también la existencia de una brecha territorial en materia de accesibilidad, con un 36.7% de centros educativos en zonas rurales sin conectividad a internet, frente a solo un 18.1%, en las zonas urbanas.

Relevancia

Con el objetivo de destacar la pertinencia del estudio, María Waleska Álvarez, presidente de Educa, en su alocución de introducción apuntó que ahora más que nunca resulta necesario conocer las competencias digitales de los docentes.

<< Entre los resultados de la presente investigación nos ha sorprendido que má

s de 1 de cada 4 docentes piensa que tiene un nivel mínimo de competencias, pero superan la prueba de destreza con niveles avanzados; y esta subestimación de las competencias de esta proporción de docentes, tiene múltiples implicaciones e interpretaciones que será necesario explorar y profundizar para que mejore la autoestima, y también la seguridad de los educadores >>, subrayó.

Conocimientos de programa de Ofimática

Los resultados destacados por la Sra. Álvarez surgieron de una prueba de conocimientos diseñada por el equipo de EDUCA con el objetivo de medir la brecha entre cómo se autoevalúa un docente respecto al nivel de manejo de las tres aplicaciones principales de ofimática (Word, Excel y PowerPoint) frente a lo que es capaz efectivamente de hacer en dichas herramientas.

Cabe resaltar que este instrumento no está estandarizado y su aplicación fue a una muestra no representativa. Frente a esto, los investigadores resaltan que obtener un nivel alto en esta prueba no implica tener un dominio de la herramienta de ofimática, ya que estas aplicaciones presentan funcionalidades complejas que no son de uso cotidiano para la práctica docente y, por ende, no fueron tomadas en cuenta para la elaboración del instrumento.

A partir de este instrumento se determinó que más del 50% de los docentes que se autoevalúan como “Avanzado” en su nivel de conocimiento de Word y Excel, obtienen puntuaciones por debajo de la media de la puntuación de todos los evaluados. Por su parte, cerca del 30% de los docentes que se evaluaron con un nivel “Básico” en el nivel de conocimiento de Word, Excel y PowerPoint, obtienen puntuaciones por encima de la media de todos los evaluados en la prueba aplicada.

El camino hacia adelante

Entre las sugerencias derivadas de la investigación, resalta la implementación de programas de alfabetización digital, mediática e informacional del profesorado para utilizar de forma más creativa, eficaz y ética las tecnologías de la información y la comunicación en función del trabajo docente y educativo y para fortalecer sus propias capacidades para promover el pensamiento crítico de estudiantes y familias en torno a los medios y la información.

Igualmente, el estudio propone fortalecer el seguimiento de las políticas de entrega de dispositivos a estudiantes, para articular una respuesta más eficaz ante situaciones de deterioro del equipamiento.

Los datos técnicos de la investigación fueron expuestos por Diego Tejada, especialista en Investigación y Desarrollo de Educa, y analizados por un panel de versados en el área, moderado por Ruth Fernández, coordinadora del Portafolio de Educación del PNUD, e integrado por Lorena Ramírez, consultora-investigadora, y Elena Nápoles, oficial del Programa de Comunicación e Información de la Unesco.

También Oscar Amargos y Víctor Hernández, viceministro de Supervisión y Control de la Calidad, y director de Tecnologías de la Información y Comunicación del Minerd, respectivamente; y Wendy Medina, directora E-learning y Centro de Excelencia Blackboard de UNICARIBE.

El estudio estará disponible a final del mes de noviembre en la página web de EDUCA: www.educa.org.do/