Presentan en Florida primer libro dominicanos sobreviviente COVID-19

EL NUEVO DIARIO, FLORIDA.- Bajo el título “Un Intruso Inesperado”, el periodista y locutor dominicano José L Díaz, presentó la primera obra narrativa para la República Dominicana y segundo para América Latina en colaboración con la junta directiva de la Feria del Libro de Miami y la más grande institución de estudios superiores de los Estados Unidos, Miami Dade College.

En ella su autor, narra momentos estremecedores desde su el primer día de internamiento, pasando por el proceso de doble intubación logrando, gracias a esfuerzos médicos y disposición, sobrevivir al letal virus en momentos en que apenas la ciencia comenzaba a familiarizarse con este mal.

Durante lanzamiento de la obra en The Idea Center, en la sede central del MDC, Wolfson Campus, el reconocido comunicador dominicano expresó: “Somos pasajeros de un tren llamado vida, pero nuestra vida es pasajera, por lo tanto, todo lo que pasa en su transcurrir lo es. Al final solo quedará, para la posteridad, aquello que esté plasmado en un medio físico o digital.”

“Un Intruso Inesperado, se convertirá en una herramienta motivadora, para que todo aquel que no ha sido alcanzado por el virus, tome las medidas preventivas necesarias para evitarlo, no solo por el simple hecho de no arriesgarse a pasar por las fatídicas situaciones que se me presentaron, sino por responsabilidad personal y comunitaria”, expresó José Luis Díaz. El libro está disponible en Amazon en versión digital e impresa.

El libro fue editado por el periodista y sociólogo Jesús Rojas y prologada por su colega y esposa, Rose Mary Santana, patrocinada por su medio digital. Ambos manifestaron complacencia en ser parte de histórica obra literaria para América Latina donde resaltaron “el impacto sociológico para su población y el ámbito de la medicina, frente a un enemigo invisible como el coronavirus.”

En el acto contó con la presencia de la presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, quien dispuso su equipo de colaboradores para garantizar el éxito de la actividad.

La educadora hizo provecho para subrayar el interés de la alta casa de estudios en continuar apoyando eventos culturales y comunitarios en MDC, institución con la más alta matrícula de estudiantes hispanos en Estados Unidos.

Por la connotación en esta publicación, se dieron cita al acto, magistralmente conducido por la periodista Yaniris Felipe, el vicecónsul Gervacio Martínez, en representación del Cónsul General de República Dominicana en Miami, Jacobo Fernández, así como otros representantes diplomáticos.

También participaron autoridades del INDEX en Miami del Ministerio de Relaciones Exteriores, representados por su director, Richard Montilla, Soledad Cruz, Francis Martínez e Ilen Brens. Igualmente, Rodolfo R. Pou y Fernando Cuevas, presidente y director ejecutivo respectivamente de Fundación Diáspora y Desarrollo, artistas de renombre internacional como Edward Mena, Gioconda, “La Diva” e Hildemaro Álvarez, prestigioso productor musical, además de médicos prominentes como Rosa y Luis Manuel Campillo, Rosanna Figuereo, representado a su esposo, el prestigioso médico dominicano y catedrático, doctor Santiago Figuereo.

Acerca del autor

José L. Díaz, de ascendencia cibaeña, nació en el Distrito Nacional de la República Dominicana. Cursó las carreras de Ingeniería Química Industrial y Mercadeo, en la Universidad Mundial Dominicana y ha realizado cursos y diplomados en Periodismo digital; Diseño de artes gráficas; Edición digital de televisión; Teatro; Locución; Maestría de ceremonias; Narrativa y otras.

Estudió además periodismo a muy temprana edad, trilló caminos laborales muy distintos y hasta disímiles en ocasiones, iniciando el arte de la comunicación en 1991, a sus casi treinta años, como comentarista del espacio radial De la Mano con el Pueblo, que se transmitía por la emisora HIZ.

Ha participado en varios programas informativos y musicales como productor asociado; conductor del espacio vespertino La Revista de la Tarde, por Tele Isla, canal 21, en donde además se desempeñó como presentador de noticias, al igual que en Tele Universo (canal 23). Se desempeñó como locutor de noticias en la Unión Dominicana de Emisoras Católicas (UDECA). También ha sido reportero y miembro del equipo de redacción de CDN, Cadena de Noticias.

Pueden contactarlo a través de jose.diaz0356@gmail.com y seguirlo en redes sociales @ludiazdiaz .

Vea la presentación aquí: https://www.facebook.com/ludiazdiaz/videos/578085426910563 .

