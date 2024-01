Presentan en Casa de Teatro una exposición fotográfica de Cuba

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La noche de este jueves fue presentada en la Casa de Teatro, en la Zona Colonial de Santo Domingo, «Rapsodia Habanera», una exposición fotográfica de La Habana, Cuba, de autoría de Pedro Ureña Rib.

Expresó que estas fotos son producto de una experiencia en La Habana, Cuba, a donde ha residido por más de 10 años.

Asimismo, hizo un recuento de sus vivencias en ese país y explicó su amor por La Habana. «Muchas veces pasé por La Habana y me encantó. Luego, cuando me instalé en la Ciudad Maravilla compartí y viví esa maravilla».

Asimismo, se refirió a las primeras fotos que tomó, las cuales según dijo lo llenaron de admiración y cariño.

«Mis primeras fotos, «Los bañistas del malecón» (2009), me fueron colmando de admiración y cariño. Caminé, conocí, descubrí. Y mi ojo tuvo que llamar al objetivo de mi teléfono celular, con el deseo de guardar la experiencia vivida. Y salieron estas, parte de una larga colección de recuerdos traducidos a imágenes fotográficas. Y llegó el momento en el que la distancia física y temporal me impulsaron a mostrar a mis amigos algunas de las fotos y me dijeron que las compartiera con el público», agregó.

También, sostuvo que «este es el resultado de un amor por ti, ciudad que adopte y que he tenido que dejar al final de mi misión diplomática».

Ureña Rib explicó que el motivo de esta exposición es porque ha «querido compartir mis sentimientos, mis sensaciones, mi encantamiento».

«Entre Centro Habana, Habana Vieja, Cerro y Malecón, así como su gente hermosa y acogedora, quisiera compartir parte de mi corazón, que ya pertenece a La Habana», dijo.

«He visitado muchas ciudades y la mía, Santo Domingo, no es menos. Pero, ni Estambul, ni París, ni Roma, ni las otras ciudades por las que pasé, estudié, viví, ninguna como esta», manifestó.

En ese sentido, Ureña Rib apela a que su pasión «pueda ser comprendida con estas fotos de un neófito aprendiz que ha querido compartirlas».