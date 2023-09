Presentan «Cápsula Rosa 2023» de la Fundación Oncoserv, a beneficio de pacientes con cáncer

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En un acogedor encuentro realizado en el Showroom LPM de María Conchita Arcalá, fue presentada la segunda edición de la «Cápsula Rosa», la iniciativa de la Fundación Oncoserv pro recaudación de fondos para necesidades primordiales de pacientes con cáncer.

La «Cápsula Rosa 2023», de la Fundación Oncoserv está compuesta por piezas modernas, atemporales y frescas ideales para el clima isleño, donadas por los destacados diseñadores dominicanos y marcas: Sócrates Mckinney, Rafael Rivero, Sinead Fachelli, Mannelik Ortega, Distrito 79, Mildred Veras, Milée y Bombon Sport Wear, quienes tejieron una historia única de esperanza y unión con aportes que salvan vidas.

En el encuentro la señora Ichanell Rodríguez, presidenta de la Fundación Oncoserv, expresó un emotivo agradecimiento: «A todas las almas que llenaron el showroom de esperanza y amor, queremos expresar nuestra más sincera gratitud. Su presencia y apoyo han sido un faro de luz para nuestros valientes pacientes. Cada pieza de nuestra colección Cápsula Rosa adquirida no solo lleva belleza, sino también un mensaje profundo de apoyo».

Además enfatizó: «A nuestros pacientes, su fuerza y determinación son nuestra inspiración constante. Cada compra realizada se convierte en un lazo que nos une, recordándonos que estamos juntos en esta lucha. A nuestros generosos patrocinadores, su contribución ha sido el pilar fundamental de esta conmovedora experiencia. Gracias por creer en nuestra visión».

Tras su alocución, fueron mostradas las piezas exclusivas de la «Cápsula Rosa 2023», piezas diseñadas pensando en la mujer contemporánea que además desean apoyar nobles causas a través de la moda.

De igual manera, fueron compartidos algunos fragmentos de cartas escritas por los pacientes expresando su sentir como beneficiarios de la Fundación. Algunos de ellos: «El amor que he recibido de la Fundación Oncoserv es como un abrazo cálido en medio de la tormenta. Me ayuda a encontrar fuerzas para seguir adelante, incluso en los días más difíciles». «Cada vez que recibo apoyo de la Fundación Oncoserv, siento que alguien cree en mi valentía y en mi capacidad para superar este desafío. No estoy sola en esto». «En cada gesto de Fundación Oncoserv, veo reflejado el amor y la dedicación que ponen en cada paciente. Es un recordatorio constante de que estamos en esto juntos, peleando por nuestra salud y bienestar».

La colección «Cápsula Rosa 2023», cuenta con el patrocinio de las empresas y marcas: Cadopharma, Laboratorios Amadita, Pharmatech, Sued & Fargesa, Deya by Dewi, Megalab, Meidden y Santa Carolina.

Las piezas de la colección, pueden ser adquiridas visitando el Instagram de la Fundación @fundacion_oncoserv, llamando o escribiendo al 829-961-2055 y visitando las oficinas de la Fundación Oncoserv, ubicadas en la Avenida Correa y Cidrón No.7, esquina Rafael Ravelo, Zona Universitaria.

Para más información sobre «Cápsula Rosa» y otras iniciativas de la Fundación Oncoserv visite @fundacion_oncoserv en las redes sociales.