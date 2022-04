Presentan a Tontón Rodríguez para presidencia PRM-NY_ dicen seccional está secuestrada.

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Decenas de dirigentes y miembros de la base del PRM-NY presentaron al reconocido dirigente Alejandro Rodríguez (Tontón) como candidato a la presidencia de esta seccional, cuyo lanzamiento oficial será el próximo 30 de este mes.

El abogado y politólogo Javier Fuentes, hablando a nombre de los demás, expresó que la dirigencia y miembros de la base deben enfocarse en las motivaciones que lo llevaron a aspirar, no porque quería aspirar, “sino porque fuimos los dirigentes y la base que se lo impusimos”.

Por qué, añadió, porque los organismos de la seccional no se están reuniendo y si no se reúnen, ese partido no tiene ninguna posibilidad electoral de que sus dirigentes puedan salir a buscar los votos que le van a garantizar el triunfo en las próximas elecciones.

Fuentes precisó que el partido en NY ha perdido su vinculación con la sociedad, “hay cientos de miles de dominicanos y cuántos visitan el PRM”, se preguntó.

“Cuántos comités de base tenemos; cuál es el grueso de la dirigencia de este partido; cuántos locales hay abiertos, cuál es la escuela de formación de cuadros que tenemos; cuáles son los principios doctrinarios que les estamos llevando a los dirigentes; pero cuáles de los dirigentes de la seccional ha creado una vocería para defender el gobierno del presidente Luis Abinader”, se preguntó nuevamente.

Dijo que el PRM en NY lo tienen secuestrado, anquilosado, para beneficios particulares, y es por ello que la candidatura de Tontón Rodríguez representa la colectividad “y tenemos que rescatar la seccional del PRM para que sea de todos y no de manera individual de que algunos se estén beneficiando”.

“No vamos a presentar una persona común y corriente, sino a una persona, a un ser humano amigo de los amigos, humilde, solidario, preocupado siempre desde su niñez, adolescencia y adultez por las causas que le hacen daños a la colectividad”, agregó Fuentes.

Por su parte, Tontón Rodríguez afirmó que el respaldo masivo que está recibiendo de la mayoría de los dirigentes y miembros de la base se debe al trabajo político que ha llevado de manera mancomunada con ellos, y a la propuesta que tiene de vincular la organización con la comunidad.

Asimismo, hacer que la base adquiera una categoría diferente en la medida en que va hacer respetada por la dirección del partido, crear una comisión que evalúe las posiciones o vacantes disponibles en el gobierno para dirigentes en el exterior, y esas evaluaciones se harán en base a la antigüedad, capacidad, mérito y dedicación de los aplicantes, sentenció Rodríguez.

Fue ovacionado en varias ocasiones en el acto celebrado hace dos días en el restaurant 809, ubicado en el Alto Manhattan.

Rodríguez estuvo acompañado de los perremeístas Felipe Mercedes, Javier Fuentes, Rafael Núñez, Ana Valdéz, Ángel Mambrú, Bryan Abreu, Moisés Sánchez, Rafaela de la Cruz, José Rosario (Cheo), Jenny Lantigua, Fernando Santana, Santiago Maldonado.

También de Ramón Valdéz, Roberto Florimón, Diógenes de los Santos, Primitivo Fernández, Héctor Castillo, William Balboa, Juan de Dios, Rafael Méndez, Tony María, Gregorio Camilo, Johanna Miranda, Ricardo Ureña y Sergio Tusen, entre otros.