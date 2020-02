Presentadora Francisca Lachapel se expresa en Instagram por elecciones municipales y protesta frente a JCE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- La comunicadora dominicana Francisca Lachapel es otra figura de la televisión que emitió su opinión de reclamo en torno a la suspensión por parte de la Junta Central Electoral (JCE) de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero.

Según se un mensaje publicado en su cuenta personal de Instagram en el que expresaba su pensar sobre lo sucedido.

“No soy de derecha ni de izquierda. Soy del pueblo!!! Viendo lo que está ocurriendo en mi tierra”, reza parte del mensaje de Lachapel.

Igualmente continúa diciendo lo siguiente:

“La suspensión de las elecciones municipales es muy delicado! Lanzar bombas lacrimógenas al pueblo que se manifiesta de una manera pacífica exigiendo su derecho de elegir, totalmente inaceptable”, escribió la comunicadora.

“Mi Pueblo dominicano es honrado y humilde pero no se va a dejar usar por nadie.

Nuestra libertad es un derecho, que costó mucho conseguir!!! Y nadie nos la puede quitar. No permitimos aunque sea con un simple pensamiento que haya un atentado a nuestra democracia. Lo que ha ocurrido es un llamado de atención muy fuerte. Si no actuamos puede ser el principio del fin. De la manera más pacífica posible, dejemos bien claro que no estamos ciegos. Que nos preocupa el futuro de la República Dominicana y que estamos más unidos que nunca”, finaliza el mensaje de la oriunda de la provincia de Azua.

Tras la publicación del mensaje los seguidores comenzaron a comentar su parecer apoyando rotundamente las palabras de la presentadora del programa Despierta América.

Hasta el momento la publicación tiene más de 21mil me gusta, y unos 1,231 comentarios por parte de los seguidores de la presentadora.

Anuncios

Relacionado