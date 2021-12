Presencia variante Ómicron obliga a Abinader convocar de urgencia al Gabinete de Salud

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presencia de la variante Ómicron en República Dominicana ha obligado a que el presidente Luis Abinader convoque una reunión de urgencia para este lunes al Gabinete de Salud.

La información fue confirmada por el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, en una entrevista concedida en un programa de radio.

No obstante, la Presidencia de la República no ha informado sobre el particular, por lo que se desconoce la hora y en cuál salón se realizará la reunión para abordar sobre la variante del covid-19.

El primer caso de Ómicron en el país fue confirmado por Salud Pública el pasado sábado. Fue detectado en una pasajera que vino procedente de Sudáfrica.

Durante el fin de semana fueron cancelados más de 10 vuelos en el Aeropuerto Internacional de las Américas debido a la presencia de Ómicron en este territorio.

A nivel mundial, han sido cancelados más de 5 mil vuelos por la referida causa.

