Premios Soberano, un reto inesperado en la carrera de Hony Estrella

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – A pesar de la ardua preparación que ha forjado en su carrera la comunicadora Hony Estrella, ser elegida presentadora oficial de la próxima entrega de Premios Soberanos, junto al veterano comunicador Jochy Santos, fue una noticia que la sorprendió y no la esperaba en estos momentos, pero es un reto que está lista para asumirlo.

“No me esperaba que llegara realmente, lo que hago siempre es trabajar y trabajar arduamente, mi primer premio que lo recibí el año pasado por una obra teatral fue mi primera vez y yo tengo más de 20 años trabajando, tanto en teatro como en radio, cine, y tv; y ese galardón llegó el año pasado, las cosas tienen que llegar, pero la verdad que no me lo esperaba ser la conductora este año” reveló Hony en una entrevista con El Nuevo Diario.

Anteriormente la también actriz y locutora había participado en el galardón en papeles secundarios, entre ellos: En el 2011 estuvo en uno de los segmentos juntos a Roberto Ángel Salcedo, Cuquín Victoria y Jatnna Tavárez, ser voz en off en los diferentes renglones y la conducción de la alfombra roja previo a la ceremonia de premiación del 2014.

En cuanto a compartir escenario con Jochy Santos, que para ella es uno de sus mentores que más admira, dice sentirse segura de tener buena química durante todo el proceso. “Me sentí feliz cuando me dieron la noticia de que era con Jochy Santos, y pienso que es una gran oportunidad sobre todo porque el pueblo dominicano y la clase artística de nuestro país se merece lo mejor de lo mejor, y estoy dispuesta a trabajar bastante para eso” puntualizó.

Al ser una de las mujeres de mayor preparación en los medios y la clase artística del país, dice que de todos sus talentos el que más le gustaría explotar la noche del 12 de marzo es el “que los productores entiendan que sea necesario”.

“En los premios me gustaría explotar más lo que los productores entiendan que sea necesario para el entretenimiento del público… A veces el tema está en que queremos salirnos demasiado de nuestra personalidad y hacer cosas para lograr conseguir la audiencia, lo importante es hacer el trabajo más que todo, porque tú eres un hilo conductor, tú tienes que creerte el protagonista del premio, el protagonista es el premio como tal” indicó.

Para lograr cumplir con este compromiso que arriba a su 39 entrega, realizado por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), Hony tendrá que dejar a un lado todas sus responsabilidades laborales, ya que cataloga el reto de presentar estos premios como uno de los desafíos más importante que ha realizado.

“Si, tengo que pausar mi carrera en ciertos aspectos, porque hay que entender que uno tiene que priorizar y para poder rendir, y poderle darle al público lo que se merece, y al premio lo que se merece, yo no puedo asumir por ejemplo en este momento una película, cuando sabemos que una película son doce horas de rodaje” destacó al respecto.

En ese sentido, agregó que “Aparte del premio yo también tengo los ensayos de Mariposa de Acero, es algo distinto y es necesario que yo tenga espacio para esa obra y los Soberanos, y que tenga espacio para dedicarme al 100 por ciento, porque la verdad es que si uno abarca demasiado sobre todo con algo que es tan importante como esto, la gente tiene bastante expectativa, uno puede quedar bastante mal, uno es tan bueno como el último trabajo que uno realiza, yo no me recuesto de que si tengo talento, ni de lo que la gente diga, yo me recuesto arduo trabajo”.