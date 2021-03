Premios Razzie premio lo peor de Hollywood y estos son los nominados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La temporada de premios comenzó con una ceremonia atípica en los Golden Globes durante febrero y se alista para cerrar con broche de oro cuando se lleven a cabo los Oscar a finales de abril, sin embargo, la industria cinematográfica hará una parada en la ya acostumbrada entrega de los Premios Razzie, que se alistan para ‘reconocer’ a las peores películas, actores y actrices, directores y guionistas del año en Hollywood.

Los premios de este año son liderados por la película polaca 365 Días que tiene seis nominaciones, convirtiéndose en el primer contendiente de una película extranjera que encabeza el acto.

Además, Robert Downey Jr aparece entre los contendientes a Peor Actor por Dolittle, donde se aventará un ‘quien vive’ con Adam Sandler (Hubie Halloween) como los nombres fuerte de la categoría. Para Peor Actriz, Anne Hathaway aparece por partida doble debido a sus actuaciones en The Witches y The Last Thing He Wanted.

Estos son los nominados.

Peor Fotografía

365 Days

Absolute Proof

Dolittle

Fantasy Island

Music

Peor Actor

Robert Downey Jr por Dolittle

Mike Lindell por Absolute Proof

Michele Morrone por 365 Days

Adam Sandler por Hubie Halloween

David Spade por The Wrong Missy

Peor Actriz

Anne Hathaway por The Last Thing He Wanted y The Witches

Katie Holmes por Brahms: The Boy II y The Secret: Dare to Dream

Kate Hudson por Music

Lauren Lapkus por The Wrong Missy

Anna-Maria Sieklucka por 365 Days

Peor Actriz de Reparto

Glenn Close – Hillbilly Elegy

Lucy Hale – Fantasy Island

Maggie Q – Fantasy Island

Kristen Wiig – Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler – Music

Peor Actor de Reparto

Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani – Borat Subsequent Moviefilm

Shia LeBeouf – The Tax Collector

Arnold Schwarzeneggar – Iron Mask

Bruce Willis – Breach, Hard Kill y Survive the Night

Peor Pareja en Pantalla

Maria Bakalova y Rudy Giuliani – Borat Subsequent Moviefilm

Robert Downey Jr y su poco convincente acento galés – Doolittle

Harrison Ford y ese perro de CGI que se ve exageradamente falso – Call of the Wild

Lauren Lapkus y David Spade – The Wrong Missy

Adam Sandler y su desagradable voz – Hubie Halloween

Peor Director

Charles Band – All 3 Barbie

Barbara Bialowas y Tomasz Mandes – 365 Days

Stephen Gaghan – Dolittle

Ron Howard – Hillbilly Elegy

Sia – Music

Peor Guion

365 Days

All 3 Barbie & Kendra Movies

Dolittle

Fantasy Island

Hillbilly Elegy

Peor Remake o Secuela

365 días

Dolittle

Fantasy Island

Hubie Halloween

Wonder Woman 1984