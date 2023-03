Premian capital semilla para impulsar proyectos de jóvenes emprendedores

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.- The Trust for the Americas, junto con su socio local ADASEC RD y con el apoyo financiero de Citi Foundation, celebró por segunda vez la Competencia Pitch de Proyectos Innovadores del DIA Lab RD, en cuyo evento 21 proyectos se presentaron ante un jurado multidisciplinario en busca de la posibilidad de ganar fondos semilla para fortalecer e impulsar sus emprendimientos, para dar soluciones a problemáticas sociales en sus comunidades.

En las palabras de inicio, el ingeniero Rafael Lorenzo, presidente de ADASEC, elogió es el espíritu emprendedor, animó a los emprendedores a no perder la esperanza, ya que lo verdaderamente importante es contar con las herramientas necesarias.

“Y esas herramientas ustedes las tienen. Han tenido una oportunidad que muy pocas personas tienen, el acceso a la tecnología, la posibilidad de saber organizar sus finanzas, de participar por recursos para que puedan llevar a cabo sus emprendimientos y DIA Lab RD, hace esto posible”, sostuvo.

Añadió que su iniciativa y entusiasmo le hacen ver que la juventud dominicana no está perdida, sino más bien llena de sueños, de personas que quieren hacer las cosas mejor y gente que quiere ayudar.

Asimismo, Allen Feliz, coordinador del proyecto DIA Lab RD, ADASEC, concluyó la bienvenida diciendo que se está construyendo una historia real en la juventud de Republica Dominicana.

Los jóvenes participaron en grupo o de manera individual, después de haber preparado y desarrollado sus propuestas de emprendimiento durante varias semanas previas de capacitación y práctica.

A continuación, algunos de los proyectos seleccionados como ganadores:

DEAF PWR: una plataforma digital que capacita a personas con discapacidad auditiva en habilidades laborales y emprendedoras. Además, brinda a empresas formación en cultura DEI y talleres de lengua de señas para mejorar la comunicación con empleados y clientes sordos o con discapacidad del habla.

Flash S.O.S: capacita a estudiantes de áreas de la salud en primeros auxilios y emergencias leves, para atender rápidamente a los pacientes en emergencias médicas y reducir el tiempo de respuesta.

DOFWORLD: enfocado en implementar un método de seguridad para proteger a jóvenes y adolescentes en República Dominicana en un contexto de preocupación por secuestros y violaciones

CAEM: busca cambiar la dinámica de los centros de capacitación, ofreciendo una metodología en dos etapas, cursos prácticos gratuitos y la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en un salón de belleza y peluquería. El objetivo es que las egresadas generen recursos para que luego puedan llevar a cabo su propio negocio.

Fundación el amor todo lo puede: busca solucionar el problema de las úlceras por decúbito en adultos mayores. Ofrece atención médica las 24 horas, alimentación balanceada, terapia física y ocupacional, actividades recreativas y religiosas, transporte a hospitales de primer nivel en casos de emergencia y vigilancia continua.

Coffee Paradise: es un ciber café que busca ayudar al desarrollo comunitario brindando un espacio interactivo, cómodo y educativo para la comunidad local. Ofrece una biblioteca bien surtida y mini salas de co-working para estudiar o trabajar, y una sección de juegos electrónicos para aficionados a los deportes electrónicos.

Domastic: es un dispositivo que permite controlar y automatizar el funcionamiento de electrodomésticos convencionales a través de una app digital para ahorrar electricidad, reducir el impacto ambiental y extender la vida útil de los equipos.

Relacionado