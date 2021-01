¿Predijeron Los Simpson que Kamala Harris se convertiría en vicepresidenta?

EL NUEVO DIARIO.- La serie Los Simpson tiene fama de predecir hechos futuros, desde la presidencia de Donald Trump hasta la pandemia de coronavirus, pasando por los atentados del 11S, la forma y los colores de la bandera de la oposición siria o el final de ‘Juego de Tronos’.

A todos ellos se une ahora el vaticinio de otro evento político trascendental: la llegada de Kamala Harris a la vicepresidencia de EE.UU.

Los fans de la serie creada por Matt Groening aseguran haber descubierto la profecía en el episodio ‘Bart al futuro’, del año 2000, en el que Lisa Simpson se convierte en la primera mujer presidenta de EE.UU.

Hasta aquí, el carácter profético del episodio no parece tan obvio, ya que ni siquiera se trata del mismo cargo. Sin embargo, los fans han notado que Lisa luce el mismo conjunto púrpura que Harris llevó durante la investidura del miércoles, incluido el collar de perlas y los pendientes.

“Kamala Harris realmente es Lisa Simpson y estoy totalmente de acuerdo”; “#KamalaHarris me recuerda a Lisa Simpson… casi el mismo atuendo”, han señalado algunos usuarios de Twitter.

Entretanto, hubo quienes sugirieron que, más que una profecía, la vicepresidenta podría haberse inspirado en el programa, o bien que es “una fan de Simpson” y pensó que “sería divertido”. Otro usuario apuntó que “toma consejos de moda de ‘Los Simpson'”.

De hecho, el mismo episodio incluye una ‘profecía’ sobre el mandato de Donald Trump, cuando Lisa comenta: “Hemos heredado una gran crisis presupuestaria del presidente Trump”.

Kamala Harris really is Lisa Simpson and I’m all for it 😁 pic.twitter.com/82yTgsu09o

— the barefoot bandit (@Darth_Tsunami) January 20, 2021