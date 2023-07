Predicadora Emy García: “¿De qué te sirve ser oidor de la palabra de Dios y no hacedor de ella?”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La licenciada en cultura hebrea, Emy García, recordó a las personas que no es suficiente conocer la verdad, porque son las acciones las que marcan la diferencia y las que los definen como seres justos o injustos.

En ese sentido, manifestó que no sirve de mucho escuchar la palabra de Dios o cualquier otra enseñanza moral sin poner en práctica acciones para reflejar esa sabiduría en la cotidianidad.

“¿De qué te sirve ser oidor de la palabra de Dios y no hacedor de ella? Entonces, estás siendo vano, se te contará por justicia a ti, verdaderamente es mejor que tú no la conozcas, porque se te puede pasar, pero tú que conoces la verdad que la conoces la verdad y no la practicas realmente estás mal”, comentó.

Durante un diálogo con el predicador Anderson Núñez en el programa “Cristianos en Confianza”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, sostuvo que el Señor desea que su justicia prevalezca en cada acción realizada por sus hijos.

(Ver programa).





“La justicia del Señor, Él quiere que prevalezca en cada uno de nosotros, que salga por los poros que aquel que te vea diga realmente hay justicia entre nosotros, hay hombres y mujeres de Dios que realmente imparten justicia y es difícil tener un estilo porque estamos rodeados de personas que no son leales, personas que dicen ser amigos tuyos, pero prevalece en ellos la injusticia”, comentó.

En ese orden, manifestó que “el Señor hoy nos llama a que seamos diferentes, a que marquemos algo distinto en la tierra, porque ¿de qué te sirve a ti decir que tú eres justo cuando si la justicia tu la vez y no la pones en práctica?”.

